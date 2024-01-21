湖北產婦咳嗽引醫護警覺搶救6小時　揭羊水栓塞可致一屍兩命

正在分娩的產婦突然咳嗽一聲，這在很多人眼中並不是什麽大問題。不過，湖北省婦幼保健院光谷院區產科的醫護人員卻因為這聲咳嗽格外警惕，搶救回了一名突發「羊水栓塞」產婦的生命。前不久，懷孕39周的王女在醫院待產室時自然破水，1分鐘後突然發出了一陣咳嗽，這引起了助產士的警覺。

綜合內媒報道，產科主任醫師陳湘漪表示：「咳嗽是一個前驅症狀，因為一般情況下，如果我們不是感冒就不會出現咳嗽的情況。」助產士第一時間想到了羊水栓塞的可能。

產婦和胎兒也會缺氧

羊水栓塞是產科突發、罕見且致命性併發症，可導致孕產婦心肺等多器官功能快速衰竭，以及全身性凝血功能障礙，病情兇險、死亡率高。成人內科及ICU負責人吳攀稱：「我們要趕緊把胎兒分娩出來，因為產婦在出現了羊水栓塞的時候，會出現嚴重的缺氧，這個時候胎兒也會缺氧，胎兒缺氧時間過長的話，胎兒就保不住了。」

產科5分鐘內啟動了緊急預案，一邊注射抗過敏藥物，一邊迅速將產婦轉入急症手術室，一場全院多學科聯合救治緊急啟動。4分鐘後，一個3320克的男嬰順利分娩出來，但隨後產婦開始出現羊水栓塞症狀。陳湘漪透露：「我們緊急把胎盤娩出以後，發現產婦的血是不凝的，而且出現了血尿，所以已經出現凝血功能障礙了。」