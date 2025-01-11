湖北男中途落車解煙癮　大意遺下3名子女被高鐵載走

曹男下車抽煙來不及上車，「3孩被高鐵載走了」。（圖／翻攝極目新聞）

內地一名三寶爸日前帶著孩子搭高鐵，要回湖北老家探望爸媽，中途煙癮起，趁列車停靠月台時下車抽煙，不料卻來不及上車，眼睜睜看着3個孩子被高鐵載走，急得連搧自己耳光。

連搧自己嘴巴

據《極目新聞》報道，曹姓男子9日下午帶着3個孩子，從江西九江乘坐高鐵，到上海虹橋中轉G3231次高鐵至十堰東站。14時17分許，列車在丹江口站停靠，由於煙癮發作，曹男控制不住，列車還沒有停妥，他提前就把香煙叼在嘴邊，等到高鐵停穩後，迅速走出車門，把香煙點着，逕自往月台邊緣走去，忘我地一口接一口「吞雲吐霧」。

由於該站下車旅客較多，聲音吵雜，讓曹男渾然不知哨音已響、列車關門，直到看見G3231次高鐵開車後，才想起來三個孩子和行李物品都在列車上，只能看着高鐵疾駛而去，急得直跺腳，還連搧自己嘴巴，嘴裏自言自語說道：「真是嘴賤，這一會都憋不住，孩子走丟了咋辦」。