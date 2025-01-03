湖北男分手後淋汽油報復　前女友全身7成燒傷截肢毀容

湖北省恩施市一名27歲女子和男友分手，豈料對方不斷糾纏，竟憤而衝到她的辦公室向潑汽油並點燃，造成女子全身近7成燒傷，左手手指被截肢，臉部毀容，而這名男子最近因故意殺人罪成，被判處12年有期徒刑。

性格孤僻不愛說話

《紫牛新聞》報道，這名女子小陳和前覃姓男友透過網上認識，隨即交往，小陳說：「他平時對我挺好，但一吵架就會罵我，有一次還動了手。」2023年他們見了彼此父母，但小陳說她父母對覃男不滿意，認為他性格孤僻，不愛說話，她懊悔地說：「我沒有聽父母的話，繼續跟他交往。」

2023年7月覃男突然提出分手，但隔天又說要復合，小陳不滿他反反覆覆，不願復合，豈料覃男竟不斷糾纏：「在微信上說他要跳樓，讓我看着他怎麽死的，說死了也不會放過我。」