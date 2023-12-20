湖北男子為慳3000元人民幣被困詐騙園區 輾轉再被賣3次

湖北襄陽一名年輕男子，從網上看到一家旅行社東南亞七日遊，比其他商家便宜3000元人民幣便下單報名，不料才下飛機，就被關進電信詐騙園區，3年間不但被電擊暴打，還被轉賣3次。據《極目新聞》報道，張姓男子今年26歲，2019年11月計畫去東南亞某國旅遊，他詢問當地旅行社，一般報價7500元人民幣，但網上這家只需要4500元人民幣，還有豪華遊艇接送，頓時心動下單。抵達目的地後，導遊稱先去酒店休息，不料車子卻開進詐騙園區，還被告知自己成為了「員工」，且手機、身份證和護照等都被收走，強迫學習博彩知識，由於張男業績不好，每天都被電擊，胳膊、大腿、腰腹部都有燒焦的疤痕。

張男：再也不貪小便宜了 過了半年，「組長」跟張男說，只要交11萬元人民幣就放他回去，沒想到父母交了錢，不但未能回國，反而被賣到了另一間公司。期間家人先後轉帳超過100萬元人民幣，直到積蓄都被掏空，一日他氣憤之下與詐騙集團保安人員發生衝突受傷。張男被送到醫院後，遇到好心醫生幫忙聯繫其父母，匯款住院費和生活費；同時知會使館協助回國，豈知張男申請補辦護照過程中，誤信「號稱3天就能辦好」的代辦公司，結果又被送到第三家公司。幸運的是由於「新人」太多，詐騙集團還沒有新手機可發，張男用個人手機輾轉聯繫到當地一反綁架組織，後者迅速報警，最終於2022年10月得救回國。張男向記者表示，「再也不會貪圖小便宜，今後一定規規矩矩做人，踏踏實實做事」。