湖北男發現女友「家人」全是演員　「拍拖」兩年被騙48萬

湖北省一名男子在網上認識一名女子，交往後致贈聘金和禮物，直到男子與女友家人見面後，無意間發現這些「家人」竟是花錢請來的「演員」，氣得報警。

《齊魯晚報》報道，這名男子表示，2022年8月3日他在網上認識女子小雨（化名），覺得對方很真誠，印象很好，於是進一步交往。小雨表示，按照家鄉規矩，需要給18.8萬人民幣（約20.1萬港元）的聘金和首飾，男子於是安排雙方親友見面。春節期間，他帶着菸酒等禮物，在江蘇省無錫市與小雨的「父母」吃飯，但小雨稱病沒有到場。