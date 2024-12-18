湖北男發現女友「家人」全是演員　「拍拖」兩年被騙48萬

湖北省一名男子在網上認識一名女子，交往後致贈聘金和禮物，直到男子與女友家人見面後，無意間發現這些「家人」竟是花錢請來的「演員」，氣得報警。
《齊魯晚報》報道，這名男子表示，2022年8月3日他在網上認識女子小雨（化名），覺得對方很真誠，印象很好，於是進一步交往。小雨表示，按照家鄉規矩，需要給18.8萬人民幣（約20.1萬港元）的聘金和首飾，男子於是安排雙方親友見面。春節期間，他帶着菸酒等禮物，在江蘇省無錫市與小雨的「父母」吃飯，但小雨稱病沒有到場。
已婚有小孩但缺錢
在此之後，小雨不斷以「工作忙」、「家裏有事」等由，不與男子見面，卻又持續以各種理由索要金錢，總計共48萬人民幣（約51.2萬港元）。今年4月，男子終於約到小雨見面，並與她的「父母」、「姊姊」見面吃飯。但男子覺得小雨和照片不像，小雨稱自己用過「美顏P圖」。後來，雙方又談辦婚禮的事情。
直到某次男子無意間看到小雨一段聊天記錄，赫然發現竟寫着「他約了多次，快發瘋了」、「見面按劇本演，沒問題」，男子終於驚覺連見面的女子都是「演員」，自己被騙了2年，氣得報警。犯案周姓女子坦言，她其實已婚有小孩，但缺錢養小孩，只好出此下策，事發後周女被警方逮捕。
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