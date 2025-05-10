湖北男耳鳴以為過勞　一查發現耳膜有貓蟎蟲寄居

湖北武漢一名男子近半個月來，左耳不時聽到「沙沙」異響，本以為是疲勞導致耳鳴，直到聽到指甲抓癢鼓膜聲後急就醫，赫然發現耳膜上附著一隻活體貓蟎蟲，經取出後終於恢復「耳根清靜」。

據《極目新聞》報道，5月5日，40歲的張先生（化姓）因持續10餘天耳內異響前往武漢市普仁醫院耳鼻喉科就診，據其陳述這場「耳道危機」始於4月下旬。起初，僅感到左耳偶有「沙沙」異響，自以為是工作疲勞引發的神經性耳鳴，便自行服用營養神經藥物。然而，症狀在5天後急劇惡化，夜間耳內頻繁傳出類似「指甲抓癢鼓膜」的刺耳聲響，甚至伴隨灼熱感，導致其連續三晚無法安睡。

與兩隻貓貓 一起睡覺

經該院耳鼻喉科主任羅軼用耳內鏡檢查發現，其左耳鼓膜表面竟附著一隻活體貓蟎蟲，一隻米粒大小的白色蠕形蟎蟲正以每分鐘0.5毫米的速度在鼓膜表面爬行，其足部倒刺已造成鼓膜上皮微小損傷。明確病情後，透過精準操作順利這隻「不速之客」成功取出，張先生當即表示「耳內清淨如新生」。

醫生透過問詢了解到，張先生家中養有兩隻寵物貓，平日寵物貓經常會在他的床上活動，很多時候還會和他一起睡覺。最近，張先生在洗頭的時候耳道進水，又未及時擦乾，推測是由於張先生耳道濕度高為蟎蟲繁殖提供了理想環境。