湖北男訂豬腳微信轉數跣手㩒多個零　追數30萬不成被封鎖

湖北一名男子採購豬腳時，使用微信轉帳，卻不小心多按1個0，多轉306,900元人民幣（約327,759港元）至供貨商帳戶，多次向對方要求返還未果，帳號還直接被封鎖，怒向法院提告。

每件341元人民幣

據《極目新聞》報道，湖北棗陽市人民法院近日審結了一起不當得利糾紛案件，原告張姓男子去年7 月，通過微信向王某訂購100件豬腳，每件341元人民幣（約364港元），貨款共計34,100元人民幣（約3.64萬港元）。不料張男「手滑」多輸入1個0，向王某銀行帳戶轉帳341,000元人民幣（約364,176港元），多付款了306,900元人民幣。

發現轉錯後，張男心急如焚，隨即聯繫王某協商返還，但王某均不予回復，甚至封鎖張男微信。張男遂向棗陽法院提起訴訟，要求王某返還款項306,900元人民幣及資金佔用期間的利息。