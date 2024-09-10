湖北省日出驚現「鳳舞九天」　氣象專家指由卷雲形成

奇幻的雲彩總能吸引人們駐足，內地湖北省黃石市9日有民眾拍到，金黃雲彩宛若鳳凰翱翔天際，非常夢幻。黃石氣象局指出，這幅「鳳舞九天」奇景是由毛卷雲所形成。
據內媒《極目新聞》報道，9日清晨6時許，黃石市陽新縣1位48歲的明先生和往常一樣出門運動，他在晨跑過程不慎摔倒，抬頭一望竟看見天空的雲彩有如鳳凰展翅，「當時抬頭看到天空這一幕，感覺太震撼了」！
明先生回憶，當時正值日出，陽光照射在雲朵上有如金色鳳凰，壯麗奇景讓他聯想到唐代詩人李白所作《上李邕》詩句，「大鵬一日同風起，扶搖直上九萬里」。不過美景難得，明先生表示自己當下拍了照紀念，這個奇景在持續大約10分鐘就消散了。
報道引述黃石市氣象局高級工程師王超然說法，他指出，雲可以用成因、型態等角度分類，主要有成團的積雲、成片的層雲和纖維狀的捲雲。根據明先生所拍攝照片判斷，狀若展翅鳳凰的雲彩就是1片毛卷雲。
王超然說明，卷雲由冰晶組成，常呈白色，遠在天邊時為淡黃色，而在日出、日落時則是黃色或黃紅色，夜間為黑灰色。卷雲常見的外型有絲條狀、片狀、羽毛狀、鉤狀、團狀或是砧狀等，像是毛絲一樣的纖維結構很清晰，且受高空風的影響，雲絲分散、形狀多變，日月透過毛卷雲地物陰影會較明顯。
此外，若是天空出現毛卷雲，則當天天氣將是晴天，大陸有諺語稱「遊絲天外飛，久晴便可期」，即可得窺一二。如果毛卷雲演變中厚度增加，伴隨雲量增多，就會發展成卷層雲，代表天氣將有變化。
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