湖北省日出驚現「鳳舞九天」　氣象專家指由卷雲形成

奇幻的雲彩總能吸引人們駐足，內地湖北省黃石市9日有民眾拍到，金黃雲彩宛若鳳凰翱翔天際，非常夢幻。黃石氣象局指出，這幅「鳳舞九天」奇景是由毛卷雲所形成。

據內媒《極目新聞》報道，9日清晨6時許，黃石市陽新縣1位48歲的明先生和往常一樣出門運動，他在晨跑過程不慎摔倒，抬頭一望竟看見天空的雲彩有如鳳凰展翅，「當時抬頭看到天空這一幕，感覺太震撼了」！

明先生回憶，當時正值日出，陽光照射在雲朵上有如金色鳳凰，壯麗奇景讓他聯想到唐代詩人李白所作《上李邕》詩句，「大鵬一日同風起，扶搖直上九萬里」。不過美景難得，明先生表示自己當下拍了照紀念，這個奇景在持續大約10分鐘就消散了。