湖北神農架雕像「染粉」劣評如潮　網民：像條火腿腸

湖北神農架景區以野人傳說聞名，近日有遊客發現地標雕像竟然「變粉紅色」引發熱議，網友忍不住吐槽像根「火腿腸」，對此景區回應，是按最佳效果搞的，過個一兩年褪色就「正常」了。

據《上游新聞》報道，遊客王先生（化姓）20日前往神農架遊玩的，看到神農壇雕像是粉紅色，覺得很有意思，就拍了下來上傳網絡，他向記者強調拍攝照片沒有經過調色後製處理。

「神農雕像一臉生無可戀」

地標建築神農壇雕像由青黑色變成粉紅色，引發網友調侃：「本來是一個壯漢，現在就是娘炮一個」；「神農雕像一臉生無可戀」；「現在的簡直就是巴巴爸爸（卡通人物Barbapapa）」；「現在搞得像個造型火腿腸，就好看了」。

對此，神農壇風景區一名工作人員證實神農壇在去年底重新刷色換成了粉紅色，原因是之前神農壇底漆是1997年建設之初粉刷，經過多年風吹日曬，雕像臉上很多地方都掉色和變色了，有的地方甚至長了青苔，因此景區決定重新裝飾。

至於為何選擇粉紅色？該名工作人員透露，因為是春節前重新上色，新年新氣象就選了這個顏色，能和周圍的樹木形成鮮明的對比：「當時備選的顏色有幾樣，對比看了一下還是覺得這個顏色（粉紅色）好一些。別的顏色都不行，按最佳效果搞的。」