湖北翁掛酒槽鼻逾20年終腫如雞蛋　一按就流膿急求醫切除

湖北武漢一名7旬老翁日前赴醫院求診，其鼻翼兩側腫大如「掛了2顆蛋」輕按就流膿。老翁鼻頭感染至今已長達20年，直到最近腫到快堵住鼻孔，致呼吸困難才肯就醫。

據《極目新聞》報道，甘爺爺（化姓）今年71歲，鼻頭紅腫已20餘年。去年，他發現鼻頭形成皮贅，鼻部體積明顯大於常人。多年來，他也習以為常，未曾就醫。今年初，老人的鼻翼兩側突然快速增大，至10月時，已經腫脹至約鵝蛋大小，最寬處達6厘米，「鼻孔都要被堵住了」。

長期有炎症反應

眼見鼻頭腫大已影響日常生活，甘爺爺才急忙前往武漢市第三醫院整形外科就診，該科副主任醫師林亮接診時發現，老人的鼻頭稍一按壓，就有不少膿性分泌物被擠出。考慮其鼻部長期有炎症反應，又出現突發性鼻部軟組織快速增生，林亮組織醫療團隊對其腫大鼻頭部位進行切片檢查，在確定沒有癌變後，為其設計出治療方案。

團隊醫生張潔表示，鼻子是重要的面部器官，治療需要更加謹慎，稍不注意，不僅會導致感染部位擴散，甘爺爺「巨大酒糟鼻」是因為反覆感染所致，但由於病程長，鼻背部軟組織存在廣泛、多發性膿性病灶，且鼻部皮膚軟組織異常增生，最終導致鼻部巨大，此類病例在臨床中很少見。