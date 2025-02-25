湖北驚現「狗仔山」 似足毛孩趴江邊成打卡新景點(有片)

湖北宜昌有山脈外形酷似一隻小狗趴在江邊。照片令該山稱網民稱為「小狗山」和「狗仔山」，成為網紅景點，不少網民亦發布自家毛孩照片對比」。(小紅書)

內地有民眾近日在湖北宜昌行山時發現一處獨特山景，山脈外形酷似一隻小狗趴在江邊，「真的和小狗一模一樣！額頭和鼻嘴弧度都一樣！」，照片令該山稱網民稱為「小狗山」和「狗仔山」，成為網紅景點，不少網民亦發布自家毛孩照片對比，不禁稱「幾乎如出一轍」。

內地傳媒報道，神似狗狗的山脈照片是由宜昌市民郭先生所拍，上海工作的他表示照片是在上月新年回鄉時，在宜昌市秭歸縣九畹溪大橋附近遊玩時偶然拍到。起初他亦不以為意，直到回家翻看照片才發現「小狗」藏於山脈之中。該山位於秭歸縣茅坪鎮廟河村，是一處較為原始的自然景觀。區域內有溶洞、陡峭崖壁等地質奇觀。郭先生指「小狗」靜靜趴在江邊，凹陷的淺色山石如狗狗雙眼；佈滿綠色植的凸出山石如鼻子。山石周邊有一排白色牌子就像狗狗牙齒，遠看狗狗好像在低頭喝水，或是凝視在江中的小魚，活像守護長江。

「大自然的神來之筆」

郭先生將「狗仔山」照片發布後，讓該地點爆紅，不少網民慕名前往打卡。有人將「小狗山」與真的小狗頭進行對比，驚歎說「額頭和嘴巴的弧度都一模一樣，簡直是大自然的神來之筆！」不少網民亦發布自家小狗照片對比，不禁稱「幾乎如出一轍」。

中國地質旅遊專家李忠東表示，從照片來看，「狗仔山」是一種象形山石，可能是由岩溶作用形成的喀斯特地形。而狗狗的眼睛、眉心和嘴巴看起來像是溶洞出口。狗狗額頭與鼻子之間的白色區域，或許是一處塌陷形成的斷崖。耳朵則主要是植被覆蓋產生的視覺效果。