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中國
2023-11-22 12:10:00

湖北2個月大男嬰接種疫苗40小時後突窒息死亡　父：沒來得及見最後一面

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根據《頭條新聞》報導，湖北一名伍姓父親（化名）悲痛控訴，10月2日下午2點，妻子帶2個月大的兒子前往公安縣婦幼保健院，分別接種了乙肝疫苗（乙型肝炎疫苗）和脊灰疫苗（小兒麻痺症疫苗），接種後孩子並無異樣。不料隔天下午，孩子開始哭鬧不睡覺，醫院告知「疫苗接種後屬正常反應」。4日凌晨1點左右，在注射疫苗40小時後，妻子悲痛地發現孩子已經不幸離世。

打疫苗是為了預防疾病，沒想到卻讓心肝寶貝沒了性命！內地一名2個月大男嬰，注射疫苗後哭鬧不睡，院方告知屬正常反應，不料在打針40小時後，孩子突然窒息離世。湖北一名伍姓父親（化名）悲痛控訴，10月2日下午2點，妻子帶2個月大的兒子前往公安縣婦幼保健院，分別接種了乙肝疫苗（乙型肝炎疫苗）和脊灰疫苗（小兒麻痺症疫苗），接種後孩子並無異樣。不料隔天下午，孩子開始哭鬧不睡覺，醫院告知「疫苗接種後屬正常反應」。4日凌晨1點左右，在注射疫苗40小時後，妻子悲痛地發現孩子已經不幸離世。

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父親在外地打工 沒來得及見孩子最後一面

「我一直在外地打工，都沒來得及見孩子最後一面」，伍姓父親表示，他在得知消息後，多次與當地醫院、衛健委、司法鑒定機關等部門溝通，都沒得到滿意的答覆。據了解，死亡男嬰接種的兩款疫苗品牌分別為「艾美疫苗」和「北京生物」。檢方已要求涉事疫苗企業回覆並做狀況報告，最終結果仍需等待檢查結果。據內地媒報導，20日男嬰屍檢報告出爐：「被鑑定人伍某某符合在疫苗（乙肝及脊灰滅活疫苗）接種後，因間質性肺炎致呼吸循環功能障礙而死亡。」伍父說，「我們認可這個屍檢報告，但是疾控中心不認可。」 目前相關部門始終未與家屬談賠償相關的問題，下一步他將聘請律師，走司法程序解決此事，「希望事情能儘快有個結果，給孩子一個交代」

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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