湖北29歲新手爸凌晨按摩時暴斃　父質疑為「揼邪骨」誘發兼向店家索償

記者陳怡伶／綜合報道

湖北一名29歲嚴姓男子，日前一大清早到足療店按摩，竟然離奇暴斃死亡，事發後店家提出要賠償50萬人民幣（約54萬港元）。但嚴男的父親懷疑足療店是「做黑的」，提供了兒子色情服務，兒子可能是興奮過度才會死亡。

沒有慢性疾病和不良嗜好

《湖北電視綜合頻道》報道，湖北武漢一嚴姓老翁近日受訪控訴，自己的兒子嚴男6月2日早上5點26分獨自到足療店，購買了329元人民幣的泰式按摩服務（約356港元）。5點43分技師進房間服務約30分鐘後出來，到了晚上11點26分左右，殯儀館把嚴男的屍體抬走，家屬才知道自己的兒子已經死亡。嚴父質疑從嚴男進店到屍體被抬走中間的17個小時，究竟發生了甚麼事？又為甚麼足療店沒有即時叫救護車跟報警？

嚴父表示，「我兒子好端端的，29歲青壯年，而且沒有慢性疾病，無不良嗜好。早上過來（店）裏的，然後到晚上就死了」。嚴父懷疑足療店提供了色情服務，導致兒子興奮過度後暴斃死亡。嚴男的朋友也透露，自己也曾來過這家店，該店確實有提供色情服務。