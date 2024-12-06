湖北6歲女長出兩排牙　揭家人太愛錫只餵易消化食物

湖北武漢一名6歲女童，日前因牙疼就診，拍攝Ｘ光片赫然發現「長出雙排牙齒」，經醫生詳細詢問，原來家人擔心孩子不好消化，把食物都剁碎，導致乳齒未獲充分「鍛煉」無法自然脫落。

據《極目新聞》報道，武漢陳女士（化姓）4 日帶著6歲女兒夢夢（化名）到武漢大學中南醫院口腔醫學中心就診，稱孩子前一天吃飯時發現下面的門牙鬆動，哭著說一咬東西就痛，陳女士查看後，發現女兒竟有「雙排牙」。

乳齒不能自然脫落

口腔醫學中心程娟醫生為夢夢詳細檢查口腔並安排拍攝Ｘ光片，最終確診為乳齒滯留。原來夢夢從小備受家裏寵愛，長輩怕她吃粗硬的東西不好消化，無論是肉還是蔬菜都切得碎碎的，米飯不敢煮太乾，堅果等怕她噎着也研磨成粉。

程娟表示，這是常見的「雙排牙」現象，是指乳齒和恒齒並列生長在牙槽骨上：「現在小朋友進食較精細，食物較鬆軟，咀嚼的力量較小，乳齒沒有得到充分鍛煉和刺激，導致乳齒不能自然脫落。」最終，經過拔牙等治療，夢夢的牙齒恢復了正常。