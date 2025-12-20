湖南兩男手術後劇痛揭體內留鑽頭　醫院一度瞞稱正常現象

近日湖南祁陽市中醫醫院發生兩宗離譜的醫療疏失。兩名住在同一病房、且在同一天進行骨科手術的患者，竟被醫生不慎將斷裂的手術鑽頭遺留於體內，而院方事後竟刻意隱瞞實情，導致患者在術後忍受長達半年的不明劇痛，多次回診複查僅被告知為「個人體質恢復慢」，直至前往其他醫院檢查後才揭穿這宗離譜的醫療事故。
《南國今報》19日報道，受害者周外平於今年3月在該院進行右腿骨科手術，術後持續感到劇痛，但主治醫師多次以「恢復期疼痛很正常」敷衍。直到9月他因忍無可忍轉院檢查，才赫然發現手術部位嵌有一枚斷裂鑽頭。
計劃後續手術一併處理
與他同病房的柏繫生也遭遇完全相同的情況，兩人多次找醫院理論，周外平最終於9月15日才拿到由手術組人員簽字的證明，證實醫護人員明知體內遺留鑽頭卻未告知。
面對刻意隱瞞的指控，祁陽市中醫醫院黨委委員周偉解釋，醫院確認鑽頭斷裂遺落體內屬實，但當時評估認為「對患者影響不大」，原計劃在後續取鋼板手術時再一併處理。然而，這種「先斬後奏」且未告知風險的行為，已嚴重違反醫療規範。
官方機構互推責任
永州市衛健委於2025年11月25日對該院作出行政處罰，指出院方存在未告知醫療風險、未按規定填寫病歷等違法行為，給予警告並罰款30,000元人民幣（約3.32萬港元）。
目前，由於院方與患者對賠償金額始終無法達成共識，祁陽市醫患糾紛調解中心已於11月4日出具《調解終結書》，建議雙方透過司法途徑解決。令人關注的是，針對監管責任，祁陽市衛健局稱該院證件由市級核發應歸永州市管轄，而永州市衛健委則以「屬地管理」為由推回給縣級，互推責任的態度引發外界對醫療安全監管漏洞的強烈質疑。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章