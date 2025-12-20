湖南兩男手術後劇痛揭體內留鑽頭　醫院一度瞞稱正常現象

近日湖南祁陽市中醫醫院發生兩宗離譜的醫療疏失。兩名住在同一病房、且在同一天進行骨科手術的患者，竟被醫生不慎將斷裂的手術鑽頭遺留於體內，而院方事後竟刻意隱瞞實情，導致患者在術後忍受長達半年的不明劇痛，多次回診複查僅被告知為「個人體質恢復慢」，直至前往其他醫院檢查後才揭穿這宗離譜的醫療事故。

《南國今報》19日報道，受害者周外平於今年3月在該院進行右腿骨科手術，術後持續感到劇痛，但主治醫師多次以「恢復期疼痛很正常」敷衍。直到9月他因忍無可忍轉院檢查，才赫然發現手術部位嵌有一枚斷裂鑽頭。