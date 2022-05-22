湖南分店賣假袋判賠7.4萬 LV：堅決否認指控 已申請重審

湖南長沙國金中心LV分店涉嫌賣假袋，近日被長沙市芙蓉區人民法院判處向姓羅受害人退款及作出3倍賠償，合共74,800元(人民幣，下同)。羅女已於本月13日收到相關款項。不過，LV方面上周五強調，LV全球直營店所售產品均為正貨，雖然LV充分尊重中國法院並已主動履行生效判決，但LV在訴訟中從未認可原告購買9個月後要求退款的手袋是由LV售出，LV堅決否認原告指控，已申請再審。

案件判決書近日在中國裁判文書網披露。案情指，羅女2020年9月12日與姓高男友一起，在涉事LV分店以18,700元購買一個Vaugirard手袋及以3,650元購買一件飾物，款項由高男支付。羅女回家後，懷疑手袋是假貨，送去中國檢驗認證集團湖南有限公司檢驗。2021年6月3日，檢驗結果出爐，證實是假貨，理由是「不符合品牌/製造商公示的技術信息和工花特徵」。

法院指涉事LV分店未能就貨物真假舉證

羅女與LV方面商討賠償未果，將涉事LV分店告上法庭。判決書顯示，LV應對收貨、售貨有明確出入庫清單及嚴格管理，能證明收貨、售貨時間、貨品編號及買家資料、貨款流向等，且應具有應對性和可識別性，有更大責任就其售出商品的可識別性舉證，但涉事LV分店未有提交相關證據加以證明，「應承擔舉證不能的後果」，故法院認定該LV分店具有售假之欺詐行為。