湖南分店賣假袋判賠7.4萬 LV：堅決否認指控 已申請重審

湖南長沙國金中心LV分店涉嫌賣假袋，近日被長沙市芙蓉區人民法院判處向姓羅受害人退款及作出3倍賠償，合共74,800元(人民幣，下同)。羅女已於本月13日收到相關款項。不過，LV方面上周五強調，LV全球直營店所售產品均為正貨，雖然LV充分尊重中國法院並已主動履行生效判決，但LV在訴訟中從未認可原告購買9個月後要求退款的手袋是由LV售出，LV堅決否認原告指控，已申請再審。
案件判決書近日在中國裁判文書網披露。案情指，羅女2020年9月12日與姓高男友一起，在涉事LV分店以18,700元購買一個Vaugirard手袋及以3,650元購買一件飾物，款項由高男支付。羅女回家後，懷疑手袋是假貨，送去中國檢驗認證集團湖南有限公司檢驗。2021年6月3日，檢驗結果出爐，證實是假貨，理由是「不符合品牌/製造商公示的技術信息和工花特徵」。
法院指涉事LV分店未能就貨物真假舉證
羅女與LV方面商討賠償未果，將涉事LV分店告上法庭。判決書顯示，LV應對收貨、售貨有明確出入庫清單及嚴格管理，能證明收貨、售貨時間、貨品編號及買家資料、貨款流向等，且應具有應對性和可識別性，有更大責任就其售出商品的可識別性舉證，但涉事LV分店未有提交相關證據加以證明，「應承擔舉證不能的後果」，故法院認定該LV分店具有售假之欺詐行為。
專家：奢侈品店員調包很常見
對於奢侈品牌專門店賣假貨，內地有奢侈品專家認為，最常見的可能是「被店員調包」，還指「這種情況在所有奢侈品品牌都存在」；另一個可能是官方品牌「以次充好」，在供不應求時尋找其他生產商，結果材料和手工都與品牌產品有很大差異，嚴重時差過假貨。還有一個可能是經銷商賣假貨，例如品牌只提供一件產品，但經銷商賣出10件。
至於LV方面未有舉證，有內地律師認為可能有3種原因，一是的確賣假貨，二是有證據但未能獲取，三是本來賣的就是正貨，但如今「真包沒了」，且未能提供證據。內地律師又認為，就算重審，LV方面只能提交一審完結後發現的新證據，就算現在有證據證明無賣涉案假袋，亦未必獲法院認可，「既然有證據，為甚麼一審時候不提交，現在拿出證據有悖常理」，而且涉事LV分店一直未能提交法院認可的證據，證明其管理有一定漏洞，其他消費者也可能會訴訟索償。