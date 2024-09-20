湖南博物館遊客疑打卡失手　手機高空砸中千年女屍棺槨

位於長沙的湖南博物館，傳出有遊客為了拍攝辛追夫人的棺槨時，手滑不慎從高處掉落手機。幸好只砸到外部玻璃，下方的棺槨安然無恙。
手機砸出一個小坑
據《上游新聞》等內媒綜合報道，有內地網友發布影片表示，自己在8月27日參觀湖南博物館時，突然聽到砰的一聲，原來是有遊客的手機從17米高空墜落，跨越層層台階，掉在有兩千多年歷史的辛追夫人的棺槨上。網友並稱，手機砸出一個小坑，並彈到展台上。而在畫面中，一名身穿制服的工作人員，表情慌張站在現場打手機求救。
這段影片已獲得22萬次點閱，也吸引網友熱議。有人說：「人怎麼可以捅出這麼大的簍子？」；「都說不要把手機伸出去拍照，怎麼總有不聽話的人？」；「若真把棺槨砸壞了，怕是要坐牢吧？」
館方：只砸到玻璃
而上傳影片的網友表示，當時工作人員緊急疏散現場，並透過廣播讓手機主人來認領手機。就在一段時間之後，失主終於現身，在大家面前被工作人員帶走。面對各界詢問，18日上午館方證實，棺槨沒有受損，只砸到玻璃。
據悉，棺槨的主人是有「東方睡美人」稱號的辛追夫人，出自西漢馬王堆，已有兩千多年歷史。其形體完整，全身潤澤，皮膚覆蓋完整，毛髮尚在，幾乎與新鮮屍身相似。也被認為是當今世上保存最完好的濕屍。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章