湖南博物館遊客疑打卡失手　手機高空砸中千年女屍棺槨

位於長沙的湖南博物館，傳出有遊客為了拍攝辛追夫人的棺槨時，手滑不慎從高處掉落手機。幸好只砸到外部玻璃，下方的棺槨安然無恙。

手機砸出一個小坑

據《上游新聞》等內媒綜合報道，有內地網友發布影片表示，自己在8月27日參觀湖南博物館時，突然聽到砰的一聲，原來是有遊客的手機從17米高空墜落，跨越層層台階，掉在有兩千多年歷史的辛追夫人的棺槨上。網友並稱，手機砸出一個小坑，並彈到展台上。而在畫面中，一名身穿制服的工作人員，表情慌張站在現場打手機求救。

這段影片已獲得22萬次點閱，也吸引網友熱議。有人說：「人怎麼可以捅出這麼大的簍子？」；「都說不要把手機伸出去拍照，怎麼總有不聽話的人？」；「若真把棺槨砸壞了，怕是要坐牢吧？」