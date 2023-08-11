湖南呼吸科主任涉濫權瀆職遭舉報　放任「無證學生」做檢查致3個月內2死

記者陳怡伶／綜合報道

湖南長沙一大型綜合教學醫院陷入醫療風暴。該院呼吸科的主任遭到9名醫護人員聯名舉報，指控其「放任」無手術操作資格的學生單獨進行支氣管鏡檢查，導致3個月內發生2宗患者死亡事件，事發後該名主任更偽造文書，要求其他醫生簽字擔責。

據《澎湃新聞》報道，遭到舉報的是長沙湘雅三醫院呼吸與危重症醫學科（以下簡稱呼吸科）主任孟婕。根據醫院官網顯示，孟婕從事呼吸系統疾病臨床、科研、教學工作20餘年，醫療專長是間質性肺疾病、肺癌與肺臟介入、慢性阻塞性肺疾病等。

舉報信一共5頁並有9人簽名

這封題為《關於呼吸科孟婕若干問題的反映》的舉報信，8日在網上流傳。舉報信一共5頁，署名為「所有關心呼吸科發展的醫務工作人員」，並有9人簽名。該舉報信提到2020年孟婕任職湘雅三醫院擔任呼吸科主任以來，違紀違規行為層出不窮，嚴重影響呼吸科發展及聲譽。

舉報信稱，醫院呼吸科建科以來至2022年，從未出現支氣管鏡檢查後死亡案例。2022年5至8月卻連續出現2例支氣管鏡檢查後患者死亡事件，相關操作均由孟婕的學生鄒某單獨完成：「當時鄒某工作未滿1年，為試用期員工，無國家醫療行政部門及我院醫務科授權的手術操作資格」。