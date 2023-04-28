湖南地方官貪1360萬蓋房砌牆藏錢　家中茅台230多箱充公裝滿一整車

記者李宗芳／綜合報道 湖南省岳陽市中級人民法院27日一審公開開庭，審理湘潭市人大常委會原副主任傅國平受賄案，稱其貪污款項高達1200餘萬元人民幣（約1360萬港元），並在鄉下老家蓋房，專門砌牆藏匿賄款，工作人員足足動用5台點鈔機，連續數了5個小時才清點完畢。 據《岳陽市中級人民法院》微信公號發布消息，2004年至2022年，傅國平利用職務上的便利，為他人在工程承攬、專案推進、資金撥付和設備採購等方面謀取利益，單獨或者夥同他人非法收受多家單位和個人所送財物，折合人民幣共計749.8萬元（約850萬港元），其中未遂393.83萬元（約446萬港元）。傅國平對起訴指控的犯罪事實不持異議並認罪悔罪。法庭將對該案擇期宣判。

調查人員在傅國平鄉下老家發現一處牆體有明顯修補痕跡。（圖／翻攝自湖南衛視） 據悉，傅國平在2022年7月被查，2023年1月被「雙開」（即開除黨籍、公職），此前湖南衛視播出專題片《忠誠與背叛》披露，傅國平曾專門在鄉下老家建了一棟房子用於存放贓款贓物，紀委監委工作人員辦案時，從其家中查出了大量贓款。 當時，辦案人員在搜查時，發現其頂層閣樓的一處牆體有明顯的修補痕跡，新粉刷的水泥與原來的牆體極不協調。等打開牆體，辦案人員發現裡面竟然堆放著成箱現金。 工作人員用5台點鈔機連續清點了5個小時，才算清了這筆鉅款的金額。另外，紀檢部門曾披露，傅國平家裡高檔煙酒堆積如山，光茅台酒就有230多箱，足足裝了一車。