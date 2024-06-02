湖南大媽坐火車隨身帶10發子彈　被捕後辯稱：用來辟邪

聽過「子彈能辟邪」嗎？湖南懷化一名大媽竟真的相信這種說法，日前搭火車攜帶10發步槍子彈進站，當場被警方查獲攔下，以涉嫌非法運輸彈藥罪，被採取刑事強制措施。

一度謊稱撿來的

據《澎湃新聞》報道，這名女子龍某，上個月21日原本打算乘坐火車前往浙江金華工作。在過安檢時，安檢員在她的背包裏發現了疑似子彈的物品。執勤員警迅速趕到現場，一查之下，竟然搜出了整整10發步槍子彈，而且都是整齊排列的。

面對警方盤查詢問子彈哪來的，龍某先是謊稱撿來的，遭員警駁斥「不可能」，這才坦承子彈是她在2021年買的一套二手房裏打掃衛生時發現的，因為聽朋友說子彈有辟邪的作用，就一直留在家。