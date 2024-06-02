湖南大媽坐火車隨身帶10發子彈　被捕後辯稱：用來辟邪

聽過「子彈能辟邪」嗎？湖南懷化一名大媽竟真的相信這種說法，日前搭火車攜帶10發步槍子彈進站，當場被警方查獲攔下，以涉嫌非法運輸彈藥罪，被採取刑事強制措施。
一度謊稱撿來的
據《澎湃新聞》報道，這名女子龍某，上個月21日原本打算乘坐火車前往浙江金華工作。在過安檢時，安檢員在她的背包裏發現了疑似子彈的物品。執勤員警迅速趕到現場，一查之下，竟然搜出了整整10發步槍子彈，而且都是整齊排列的。
面對警方盤查詢問子彈哪來的，龍某先是謊稱撿來的，遭員警駁斥「不可能」，這才坦承子彈是她在2021年買的一套二手房裏打掃衛生時發現的，因為聽朋友說子彈有辟邪的作用，就一直留在家。
「他是幹了多少虧心事」
相關新聞引發網友熱議：「一顆倒可能撿，10顆怎麼可能」、「我更願意相信她走私」、「他是幹了多少虧心事」、「下一次會不會是手榴彈了」、「買個八卦鏡整天掛脖子上不好嗎？」
目前，女子因涉嫌非法運輸彈藥罪，已經被警方依法採取刑事強制措施，10發步槍子彈也被送往專業機構進行鑒定。懷化鐵路公安處吉首派出所員警龍澤威提醒，子彈屬於法律明文規定的危險品和違禁物品，公民個人不得持有私藏，更不應隨身攜帶出入公共場所，若不慎撞擊底火可能引爆傷及他人，若拾獲應立即報警處理。
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