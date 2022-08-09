湖南天門山單車賽 女車手飛墮40米懸崖身亡

湖南張家界天門山昨日一場單車賽發生致命意外，一名女車手完成比賽落斜時，在一處彎位飛墮40米懸崖身亡。

涉事賽事為湖南省第十屆「金健杯」天門山「天路」單車挑戰賽，起點為山下的天門路，終點為山上的天門洞停車場，途經通天大道，全長16公里，全部是水泥路和柏油路，約有2,000名來自全國各地的車手參與。

女車手以女子組32名完成賽事 落山途中出事

內地「極目新聞」引述參賽者指，出事的女車手實力很強，沿途超越不少男選手，最終以一個多小時完成賽事，在幾百名女車手之中獲得女子組第32名。

該參賽者又提到，比賽在中午12時結束後，車手分批落山，每批都有一輛引導電單車帶路，控制車手落山速度，未料下午大約1時左右，聽到山下傳來救護車響號，路經一處彎位時，就看見很多車手聚集，稱有車手墮崖，而現場有兩條行車線，兩輛旅遊巴都足以並排行駛，不清楚為何會有車手墮崖。

參賽者：賽道彎路多又十分陡斜

《新京報》引述另一名參賽者指，賽道彎路多又十分陡斜，「從山上直接摔下來有40米」；賽事組委會工作人員庹先生亦稱，「本身山路就比較險峻」。

張家界市文化旅遊廣電體育局昨晚深夜確認，涉事姓賀湖南女車手完成比賽後，落山途中在一處彎位不幸發生意外跌落，經搶救無效死亡，相關職能部門及賽事舉辦方已迅速展開調查及善後工作。

賽事由湖南省體育局及張家界市人民政府主辦，張家界市文化旅遊廣電體育局及張家界天門山旅遊股份有限公司承辦，張家界市自行車協會及張家界天馬文體發展有限公司執行。