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2024-01-05 11:15:16

湖南女出差35天加班71小時後猝死家中　公司拒認責：難以確認有相關

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綜合內媒報道，死者的妹妹出面控訴，姐姐在湖南省的一間公司上班，去年11月公司派她到貴州出差，直到姐姐身體不適，才向公司請假回家，期間她出差35天，但卻加班了71小時。

湖南省長沙市去年12月發生過勞猝死事件，一名30歲的梁姓女子疑因1個多月內，不間斷加班了71小時，導致生病猝死家中，家屬氣憤指控公司違法加班，不過涉事公司負責人則表示「死因無法確認與公司有關」，讓家屬難以接受。

綜合內媒報道，死者的妹妹出面控訴，姐姐在湖南省的一間公司上班，去年11月公司派她到貴州出差，直到姐姐身體不適，才向公司請假回家，期間她出差35天，但卻加班了71小時。

「國內的都是牛馬，哪來的人」

死者妹妹透露，姐姐逝世前曾多次向公司要求加派人手，主管允諾後卻一直沒下文，導致姐姐過勞身亡：「生病了之後，她就請假回來長沙了，然後在17號那天就猝死在家了。」

消息曝光後，引起網友紛紛痛批，「這就是資本家的企業文化！」、「國內的都是牛馬，哪來的人」、「故意給很多任務，完不成只能加班，加班只能算自願加班」、「勞動法就是擺設，國內一點用都沒有，都是看笑話。」

涉違反《勞動法》相關規定

針對員工過勞死爭議，梁女生前任職的公司負責人表示，公司確實有加班情況，不過員工可以調休，梁姓員工的死因「難以確認與公司有關」，若家屬有任何疑義可尋求法律途徑。

公司負責人更透露，基於人道主義公司願意提供家屬賠償，不過雙方依舊無法達成共識：「我們也願意補償一些錢給她的家屬，但她的家屬要求太高了。」對此，一名律師指出，涉事公司長時間加班已違反《勞動法》相關規定，家屬仍有權要求公司承擔責任。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）

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