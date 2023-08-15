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2023-08-15 16:00:00

湖南女子深夜受邀赴水庫戲水溺亡　3名在場幹部不報警急逃離現場

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救援人員獲報後緊急出動，可惜女子早已身亡。（圖／翻攝大皖新聞）

記者鄒慈芸／綜合報道

內地湖南雙峰一名女子，6日晚間和3名鎮幹部相約到溪口水庫游泳，不過卻意外溺亡，女子的父母質疑，女兒並不會游泳，怎麼會去赴約，懷疑案情並不單純。

3名幹部將女子手機車匙丟入河後逃離現場

根據警方調查，女子於7日凌晨2點，受到杏子舖鎮3名幹部邀約，前往溪口水庫游泳，隨後溺水身亡，不過3名在場的幹部，不但沒有對其進行施救，還將女子的手機及電單車鑰匙丟進河後，逃離事發現場，直到附近一家飯店老闆發現異樣，才報警求救。當地村民表示，女子性格活潑，熱愛戶外運動，原本是在外地工作，直到女兒上國中後，才回老家擔任陪讀的角色，平時女子會在村里晨跑，在傍晚時分跟婆婆、女兒一起散步，對所有村民都是笑臉迎人。

案件曝光後，由於涉及3名鎮幹部，受到外界關注，其中1名幹部接受方訊問時表示，當下看到女子溺水，3人都十分慌張，才會將鑰匙和手機丟入水中，接著倉皇逃離。不過女子父母質疑，女兒從小就不會游泳，看到有人邀約應該會拒絕，不知為何會在三更半夜，獨自前往水庫和3名鎮幹部會合，再加上意外發生後，3人選擇不撥打報警電話，錯過了黃金救援時間，種種的不合理，都讓人很難不懷疑這當中另有隱情，要求警方務必徹查，還給家屬一個真相。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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