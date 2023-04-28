湖南女批AA制男友走火入魔　記帳到小數點兩位後、不足廿蚊都計較

湖南一名女網友近日在網路上分享，表示自己本打算和男友出去旅遊，但男友在預訂機票飯店後，馬上就把帳單發給她要AA制。（圖／翻攝微博@呱呱每日衝浪）

情侶之間的約會消費要不要「AA制」各付各的，一直是大家討論的話題。湖南一名女網友近日在網上分享，表示自己本打算和男友出去旅遊，但男友在預訂機票飯店後，馬上就把帳單發給她要AA制，甚至連17元人民幣（約19.3港元）都要計較，讓她很傻眼，還沒出發就開始算帳，讓她覺得有點掃興，已經向對方提分手。

根據內媒報道，湖南一名女子打算五一連假與男友出門旅遊，但男友在預訂機票飯店後，竟馬上就把帳單發給她要AA制，連17元人民幣都要計較，讓她很傻眼。她表示「生活中他就與我分的很清，每筆支出都要記帳均分，這次旅行只不過是導火線」

她透露平時生活包括買菜、做飯、房租、水電都算得特別清楚，數字還算到小數點後兩位，「我就是覺得兩人在一起這麼久了，算這幾毛錢特別見外。」女子認為兩人金錢觀不同，已經提出分手。

女子表示，男友平時生活包括買菜、做飯、房租、水電都算的特別清楚，數字還算到小數點後兩位。（圖／翻攝微博@呱呱每日衝浪）