湖南女拍蚊太用力　打斷手指骨入院治療

湖南長沙一名35歲的女子，日前因不堪蚊子大軍的侵擾，便一巴掌欲拍死蚊子，不料蚊子沒打到，手指還腫起來疼痛不已。到醫院檢查才知道，竟是食指中節的指骨「撕脫性脆性骨折」。
內媒《長沙晚報》報道，事發在一個月前，李女士因左手食指腫脹、疼痛不已，便到醫院就診檢查，沒想到X光一照，竟是食指中節指骨撕脫性脆性骨折。
長期服用左甲狀腺素片
醫師詢問李女士近期是否有受傷，她均予以否認，但她想到自己前一天晚上，因被蚊蟲叮咬，曾用力甩手拍打蚊子。李女士稱，自己當時一個撲空，沒打到蚊子，手指反而痛到不行，心想「打蚊子把手指打骨折了？不會這麽誇張吧？」
醫師經過問診後了解，李女士過去曾做過甲狀腺癌根治手術，術後長期服用左甲狀腺素片（優甲樂），導致骨質密度受到影響。就算是打蚊子這種小動作，也可能導致骨折發生。
以後要注意補鈣
醫師解釋，骨質疏鬆是一種以骨量減少，骨的微結構受到破壞，導致骨的脆性增加，容易發生骨折為特徵的一種全身代謝性的疾病。常見於中老年人群，但有內分泌疾病、結締組織疾病或者血液系統疾病的年輕人也有患骨質疏鬆症的可能。
在對李女士的食指中節進行夾板外固定處理後，醫師建議她通過服用鈣片、增加日曬等進行補鈣治療。李女士深有感觸的說：「夏天蚊子多，但沒想到打個蚊子還能把手打骨折，我以後要注意補鈣，預防骨質疏鬆症」。
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