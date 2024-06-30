湖南女拍蚊太用力　打斷手指骨入院治療

湖南長沙一名35歲的女子，日前因不堪蚊子大軍的侵擾，便一巴掌欲拍死蚊子，不料蚊子沒打到，手指還腫起來疼痛不已。到醫院檢查才知道，竟是食指中節的指骨「撕脫性脆性骨折」。

內媒《長沙晚報》報道，事發在一個月前，李女士因左手食指腫脹、疼痛不已，便到醫院就診檢查，沒想到X光一照，竟是食指中節指骨撕脫性脆性骨折。

長期服用左甲狀腺素片

醫師詢問李女士近期是否有受傷，她均予以否認，但她想到自己前一天晚上，因被蚊蟲叮咬，曾用力甩手拍打蚊子。李女士稱，自己當時一個撲空，沒打到蚊子，手指反而痛到不行，心想「打蚊子把手指打骨折了？不會這麽誇張吧？」

醫師經過問診後了解，李女士過去曾做過甲狀腺癌根治手術，術後長期服用左甲狀腺素片（優甲樂），導致骨質密度受到影響。就算是打蚊子這種小動作，也可能導致骨折發生。