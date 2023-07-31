湖南女網紅食宵夜被陌生男「強行敬酒」　婉拒竟遭對方死纏爛打

記者陳怡伶／綜合報導
內地2022年發生唐山燒烤店打人事件，一名男子與其同夥因騷擾店內與朋友聚餐的女子不成，竟暴力圍毆4名女子致重傷，事件也引起了內地對於女性人身安全與性暴力的討論。近日，內地湖南長沙一名女網紅發布了一則影片稱，自己與閨蜜在外吃宵夜時遭到了陌生男子的騷擾與強行敬酒，她將影片曝光提醒大家要注意自身安全。
綜合陸媒報導，7月26日晚間，女網紅與閨蜜在長沙市開福區某餐廳吃宵夜時，突然有一名陌生男子向她們搭話，拿著2杯啤酒，還要求她們陪他喝酒。但女子們多次拒絕，並明確表示自己因感冒不能喝酒，男子卻不肯罷休，堅持稱「喝酒可以消毒」，還說酒精是交朋友的方式，不斷強求女子們陪喝。
事主望引起關注
據影片畫面顯示，女網紅不耐煩地表示自己根本不認識對方，並試圖以有男朋友為由拒絕男子交換聯繫方式的請求。男子卻不屑地表示女網紅的男友不行，自己才是紳士。由於當下只有2個人在場，女子們感到愈發害怕和無言，但也不敢與男子發生衝突，只能趕緊結帳離開。事後，女網紅也把影片公開，希望引起更多人對這類騷擾行為的關注和重視。
這類「強行敬酒」的騷擾事件在內地時有所聞，女子偶像團體CKG48兩名成員趙澤慧和梁晶金，過去也曾公開表示稱自己在公司附近用餐時，突然有一名陌生男子拿著酒杯過來強行敬酒，2人拒絕後竟然被對方嗆連紅燈區小姐都不如。
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