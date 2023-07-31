湖南女網紅食宵夜被陌生男「強行敬酒」　婉拒竟遭對方死纏爛打

記者陳怡伶／綜合報導

內地2022年發生唐山燒烤店打人事件，一名男子與其同夥因騷擾店內與朋友聚餐的女子不成，竟暴力圍毆4名女子致重傷，事件也引起了內地對於女性人身安全與性暴力的討論。近日，內地湖南長沙一名女網紅發布了一則影片稱，自己與閨蜜在外吃宵夜時遭到了陌生男子的騷擾與強行敬酒，她將影片曝光提醒大家要注意自身安全。

綜合陸媒報導，7月26日晚間，女網紅與閨蜜在長沙市開福區某餐廳吃宵夜時，突然有一名陌生男子向她們搭話，拿著2杯啤酒，還要求她們陪他喝酒。但女子們多次拒絕，並明確表示自己因感冒不能喝酒，男子卻不肯罷休，堅持稱「喝酒可以消毒」，還說酒精是交朋友的方式，不斷強求女子們陪喝。