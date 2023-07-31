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2023-07-31 13:30:00

湖南女網紅食宵夜被陌生男「強行敬酒」　婉拒竟遭對方死纏爛打

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湖南長沙一名女網紅稱自己與閨蜜在外吃宵夜時遭到了陌生男子的騷擾與強行敬酒。（圖／翻攝微博@新浪熱點）

記者陳怡伶／綜合報導

內地2022年發生唐山燒烤店打人事件，一名男子與其同夥因騷擾店內與朋友聚餐的女子不成，竟暴力圍毆4名女子致重傷，事件也引起了內地對於女性人身安全與性暴力的討論。近日，內地湖南長沙一名女網紅發布了一則影片稱，自己與閨蜜在外吃宵夜時遭到了陌生男子的騷擾與強行敬酒，她將影片曝光提醒大家要注意自身安全。

綜合陸媒報導，7月26日晚間，女網紅與閨蜜在長沙市開福區某餐廳吃宵夜時，突然有一名陌生男子向她們搭話，拿著2杯啤酒，還要求她們陪他喝酒。但女子們多次拒絕，並明確表示自己因感冒不能喝酒，男子卻不肯罷休，堅持稱「喝酒可以消毒」，還說酒精是交朋友的方式，不斷強求女子們陪喝。

事主望引起關注

據影片畫面顯示，女網紅不耐煩地表示自己根本不認識對方，並試圖以有男朋友為由拒絕男子交換聯繫方式的請求。男子卻不屑地表示女網紅的男友不行，自己才是紳士。由於當下只有2個人在場，女子們感到愈發害怕和無言，但也不敢與男子發生衝突，只能趕緊結帳離開。事後，女網紅也把影片公開，希望引起更多人對這類騷擾行為的關注和重視。

這類「強行敬酒」的騷擾事件在內地時有所聞，女子偶像團體CKG48兩名成員趙澤慧和梁晶金，過去也曾公開表示稱自己在公司附近用餐時，突然有一名陌生男子拿著酒杯過來強行敬酒，2人拒絕後竟然被對方嗆連紅燈區小姐都不如。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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