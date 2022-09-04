湖南女醉駕撞人逃逸 傷者遭拖行近1公里血肉模糊(有片)

湖南婁底發生令人髮指的醉駕案，28歲姓肖女子上周五深夜醉酒駕駛私家車，猛撞前方一輛電動單車，電動單車36歲姓謝女司機衣褲被捲入私家車車頭蓋，但肖女未有停車，拖行謝女將近1公里，才被交警攔下。警方今日通報，肖女已被刑事拘留，而謝女當晚被送院後，經院方全力搶救，目前生命體徵平穩。 微博有網民指出，婁底交警最近在夜間設路障查酒後駕駛，事發當晚一個路障附近有私家車不斷響按，引起交警注意；交警在其他司機指引下跑向一輛寶馬(BMW)車將車攔下後，驚見有人倒臥車側，衣褲卡在車頭蓋。

交警怒扯司機看傷者：你是個人嗎？ 網傳現場短片可見，多名交警和圍觀者圍著肇事寶馬車，對肖女高聲喝罵；寶馬車司機位前方車頭蓋卡著謝女的衣褲，謝女雙腳仍卡在褲管中，腳上頭下、面朝下倒臥地面，一動不動，身上血肉模糊。有交警將酒精測試儀從車窗伸到肖女面前，肖女吹了一下，儀器就紅燈大閃。 短片又顯示，交警要求肖女熄匙、下車，並大聲指責肖女將人拖行至不醒人事，但肖女未有理會，只顧撥打電話，要交警多番指喝，才施施然在另一側下車。其中一名交警隨即衝上前拖肖女到謝女倒臥的一側，怒喝「來你自己過來看！你自己過來看……看清楚！你看清楚！你是個人才呀你！」旁邊亦有人大罵肖女「你是個人嗎？」腳踩高跟鞋的肖女沒有特別反應，只是在不斷整理手錶帶。

