湖南客船遭撞沉畫面曝光　3死14人失蹤

湖南懷化市驚傳油汙清理船衝撞客船導致沉沒的意外。（圖／翻攝微博）

湖南懷化市25日上午驚傳沉船事件！一艘油污清理船與客船發生相撞事故，導致客船上19人落水，造成2死14人失蹤。

消防人員目前仍未確定沉船的具體位置

據《新京報》等內地媒體綜合報道，2月25日上午10點多，懷化市沅陵縣清浪鄉沅水流域發生一起油污清理船「懷綠水1號」與客船「湘沅陵客0301號」相撞事故，導致客船側翻沉沒。油污清理船無人員落水、失聯，客船19人落水。目前，已搜救上岸5人，其中2人遇難、3人獲救後送院救治（無生命危險），其他人員正在搜救。

25日22時許，在現場參與救援的一名消防人員透露，目前仍未確定沉船的具體位置，正在使用聲呐探測。

現場視頻顯示，事發時，體型較大的油污清理船正高速行駛，似乎完全沒看到前頭體積較小的客船，直接從背後撞了上去，導致客船翻覆沉沒。

獲救三人身分，分別為73歲船長、2歲小孩及50多歲中年男性，其餘人都在沈船裡頭。