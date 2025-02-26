湖南客船遭撞沉畫面曝光　3死14人失蹤

湖南懷化市25日上午驚傳沉船事件！一艘油污清理船與客船發生相撞事故，導致客船上19人落水，造成2死14人失蹤。
消防人員目前仍未確定沉船的具體位置
據《新京報》等內地媒體綜合報道，2月25日上午10點多，懷化市沅陵縣清浪鄉沅水流域發生一起油污清理船「懷綠水1號」與客船「湘沅陵客0301號」相撞事故，導致客船側翻沉沒。油污清理船無人員落水、失聯，客船19人落水。目前，已搜救上岸5人，其中2人遇難、3人獲救後送院救治（無生命危險），其他人員正在搜救。
25日22時許，在現場參與救援的一名消防人員透露，目前仍未確定沉船的具體位置，正在使用聲呐探測。
現場視頻顯示，事發時，體型較大的油污清理船正高速行駛，似乎完全沒看到前頭體積較小的客船，直接從背後撞了上去，導致客船翻覆沉沒。
獲救三人身分，分別為73歲船長、2歲小孩及50多歲中年男性，其餘人都在沈船裡頭。
一男子踢破船窗玻璃游出客船倖存獲救
有網民指稱，他據現場救援人士透露，獲救的2歲小孩是被父親綁著救生衣扔出窗外，因而能漂浮在水面上最後獲救，但孩子的父母至今仍生死不明。
另一名倖存男子的家屬表示，他水性好，當時踢破船窗的玻璃游出去的，仍有其他三名家屬在船上失聯。
至於獲救的船長，是當地打岩坡村的村民，一直駕駛客船，已有開船50多年的經驗，因為在船頭駕駛，並穿著救生衣，因而得救。
岩坡村位於庫區，四面環水，村民出行只能搭乘客船。25日恰逢趕集日，事故發生時，事發客船正搭載多名趕集結束的村民，從清浪鄉駛回打岩坡村，單程要花費40分鐘左右。
但在客船行駛20分鐘左右，位置接近沅水幹流通往支流的入口處，也就是洞庭溪村附近時發生船隻相撞事故。事發客船是船長所有的私人船隻，核發了營運手續，是一條船齡僅四五年的鋼制新船。
事發水域航運發達，水面寬度達五六百米，經常有商船往來。事發時，天氣晴朗，水面有微波浪，這是他印象中近年來第一次發生船隻碰撞事故。
接報後，有關部門全力搜救打撈，加強現場救治，把搶救生命放在首位，注意現場管理，防止次生災害；省市縣三級統籌聯動，已組織60餘人、各類船舶10餘艘全力開展搜救工作。
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