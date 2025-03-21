湖南小學校長涉性侵5女童　受害人家屬：盼二審維持判死

曾轟動內地社會，湖南耒陽小學校長性侵學生案，徐姓疑犯於2022年上半年至2023年5月，以背書、懲罰等為由，先後性侵猥褻5名女學童。二審今日開庭，法院表示將擇期宣判，受害學生家屬庭外表示，盼能維持一審死刑結果。

據《新京報》、《紅星新聞》報道，3月20日，「湖南小學校長性侵多名學生案」二審在湖南衡山縣人民法院開庭，法院未當庭宣判，將擇期宣判。記者從知情人處獲悉，部分作案細節法院正在核查。

出庭時拒不認罪

5名受害女生均有家屬到法院等待宣判結果，其中一名家屬向記者表示，雖然天氣較熱，徐某華出庭時卻戴厚帽子，臉色發黃，拒不認罪，表現很頑固。5名受害者家屬均表示，希望法院判決維持一審死刑原判。據悉，2024年5月，衡陽市中級人民法院一審判決被告人徐某華犯強姦罪、猥褻兒童罪數罪並罰判處死刑。

據此前報道，徐某華1961年出生，中專畢業，專業為小學語文，原是某小學退休教師，退休後經當地教育局招聘，於2021年7月被返聘至耒陽小學，擔任六年級班主任兼該年級語文教師。