湖南小鎮掛滿「強姦幼女有罪」路板惹議 官方︰需震懾感方便理解(有片)

微博近日流傳影片，一名司機開車行經湖南省岳陽市平江縣加義鎮時，發現道路兩側竟掛了大量保護未成年女子的相關宣傳板，如「強姦幼女，罪加一等，嫖宿幼女，罪上加罪」，宣傳板可見由加義鎮人民政府展示，影片曝光後吸引內地網友熱議。

影片看見，該司機行經加義鎮時，道路兩側各種大型看板上寫著：「隱私部位不能摸，構成猥褻要坐牢」、「與未滿14周歲女生發生性關係，不論是否自願，以強姦罪論」、「強姦猥褻未成年人，3年以上，直至死刑」、「強姦幼女，罪加一等，嫖宿幼女，罪上加罪」等標語。讓司機忍不住感嘆場景稱「那些法律相關標語篇幅之大、頻次之高，震驚到我了」。

許多網民看了影片後表示，「這是甚麽鬼地方啊？」、「這樣的事也要標語提示？」、「應該是這類案件不少，可怕」、「這就是此地無銀三百兩吧」、「是不是父母外出打工的很多」、「細思極恐，說明已經不是偶發事件了」、「震驚之餘，不難想像這地方對女童是何等恐怖」。

加義鎮人民政府工作人員表示，「利劍護蕾·雷霆行動」是政府的政策，故需要有震懾感，「如果我們標那種標語（法律條文）的話，可能有些人聽不懂，不知是甚麽東西，」故需要直白，方便大家理解。另一工作人員表示加義鎮人口密集，同時最近為旅遊旺季，人口流動大，為避免此類事情發生，便用這種方式提醒公民遵紀守法。