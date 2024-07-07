湖南暴雨後九峰水庫滲漏　當局緊急放水搶險

湖南洞庭湖才傳決堤，現又傳出平江縣九峰水庫大壩發生滲漏，排水棱體坡腳滲水，開挖後發現涵管內有混濁水體滲出，已急派專家赴現場搶險。

據《央視新聞》報道，6日7時10分左右，湖南省水利廳接獲險情通知後，緊急派遣緊急搶險專家小組前往現場。專家在現場發現，大壩高程98.0m處（水庫水位125.30m）涵管內有混濁水體滲出，水質為黃色，偏冷，水體含砂礫。經初步分析研究，本次滲漏險情的漏水主要來源為：大壩內坡左側原塌陷隱患區滲漏至原底涵管集中出流，險情有發展趨勢。

排水棱體坡腳有較大滲水

該處塌陷隱患區於7月5日11時左右被巡查人員注意到，發現大壩原有排水棱體坡腳有較大滲水，開挖後發現有一根直徑300mm的壩下廢棄砼涵管（經現場踏勘，是建壩時遺留的老涵管），且有混濁水流出。

發現險情後，平江縣已採取相關措施，包括降低水位，騰空庫容，開啟輸水隧道放水閘閥，安排15組200mmPⅤC倒虹吸吸管、3台大型抽水機放水；另組織挖土機2台，砂石料15車共300噸，目前已填充30噸。