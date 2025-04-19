湖南機場集團董事長飯局後起色心　涉性侵同桌女子被捕

現年53歲，曾任長沙副市長的湖南機場集團董事長邱繼興，驚傳在11日一場飯局後，性侵一名同桌女子。內媒指出東窗事發後，他已遭警方逮捕。

據《經濟觀察報》消息，53歲的湖南省機場管理集團有限公司（下稱「湖南機場集團」）黨委書記、董事長，湖南省機場管理局局長邱繼興，因涉嫌在飯局後性侵一女子，近日已被湖南長沙警方刑拘。

經上級公安部門協調

2025年4月15日至18日，多位知情者向記者確認了上述消息。

知情者透露，邱繼興案發源於2025年4月11日的一次飯局。飯局結束之後，他涉嫌性侵了同桌的一位女士。該女士報警。經上級公安部門協調，長沙市公安局刑偵支隊在4月15日前後，將邱繼興刑事拘留。

邱繼興，1972年4月生，湖南長沙瀏陽人。1990年7月至1994年6月，就讀於湖南農業大學動物科學學院獸醫專業。畢業後，歷任共青團瀏陽市委書記、長沙市雨花區區委書記、長沙市政府副秘書長等職務。