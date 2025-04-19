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2025-04-19 12:15:23

湖南機場集團董事長飯局後起色心　涉性侵同桌女子被捕

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湖南機場集團董事長邱繼興。（資料圖／翻攝微博）

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現年53歲，曾任長沙副市長的湖南機場集團董事長邱繼興，驚傳在11日一場飯局後，性侵一名同桌女子。內媒指出東窗事發後，他已遭警方逮捕。

經濟觀察報消息，53歲的湖南省機場管理集團有限公司（下稱「湖南機場集團」）黨委書記、董事長，湖南省機場管理局局長邱繼興，因涉嫌在飯局後性侵一女子，近日已被湖南長沙警方刑拘。

經上級公安部門協調

2025年4月15日至18日，多位知情者向記者確認了上述消息。

知情者透露，邱繼興案發源於2025年4月11日的一次飯局。飯局結束之後，他涉嫌性侵了同桌的一位女士。該女士報警。經上級公安部門協調，長沙市公安局刑偵支隊在4月15日前後，將邱繼興刑事拘留。

邱繼興，1972年4月生，湖南長沙瀏陽人。1990年7月至1994年6月，就讀於湖南農業大學動物科學學院獸醫專業。畢業後，歷任共青團瀏陽市委書記、長沙市雨花區區委書記、長沙市政府副秘書長等職務。

官網已無法正常瀏覽

2017年1月，邱繼興升任長沙市副市長，成為副廳級幹部；後又任長沙市委常委、中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區黨工委書記。2023年11月，邱繼興出任湖南省屬國企湖南機場集團黨委書記、董事長，湖南省機場管理局局長，成為正廳級幹部。

湖南機場集團官方網站顯示，4月14日，邱繼興還主持召開了2025年4月該公司的工作例會。截至2025年4月18日8時，湖南機場集團官方網站的「集團領導」一欄裡，仍保留著邱繼興為湖南省機場管理集團黨委書記、董事長，湖南省機場管理局局長的資訊。另據新黃河消息，4月18日12時30分左右，該網站已無法正常瀏覽。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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