湖南洪水入村路人懵然不知　餐廳東主大叫示警救一命

網傳影片中，洪水如同猛獸般沖進村莊，夾帶了大量殘枝垃圾順路而下，暴雨中傳來一家餐館女老闆的嘶吼聲，原來就在前方有不知情的村民走了出來，渾然不覺危險就在身後，眼看洶湧泥水將至，女老闆隨即毫不猶豫地衝出店門大叫示警。

中國南方近日遭逢暴雨，多地災情頻傳，湖南29日發布今年首個紅色暴雨預警，常德澧縣傳出山洪爆發，眼見滾滾泥水沖進村莊，一家餐館女老闆隨即向路人大喊「快點走」，緊急情況讓人捏把冷汗。

貴州鎮遠古城遭大水淹沒

不只湖南，貴州也持續受強降雨影響，其中㵲陽河水位上漲，出現破紀錄洪峰，導致鎮遠古城29日慘遭大水淹沒，水深達一層樓高，多間沿河商鋪被淹，有木船被沖走，多輛汽車滅頂。

據黔東南州防汛抗旱指揮部通報，28日晚上8時至29日下午2時，黔東南州共出現8站特大暴雨，主要江河水文監測站發生7站次超過警戒水位以上的洪水。其中，㵲陽河大菜園（二）站於29日下午4時左右出現洪峰水位465.5米（相應洪峰流量3235m3/s），超保證水位（461公尺）4.5米，貴州各級部門已出動多支救援搶險隊伍前往鎮遠縣開展抗洪搶險救援工作。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章