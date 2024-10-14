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中國
2024-10-14 10:53:00

湖南海底撈MMA「香港大律師」被偽娘騎住打　被嘲如武松打虎(有片)

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湖南海底撈MMA「香港大律師」被偽娘騎住打，被嘲如武松打虎。(微博)

湖南海底撈MMA「香港大律師」被偽娘騎住打，被嘲如武松打虎。(微博)

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日前內地網上流傳一段影片，據指一名自稱香港大律師的男子在湖南長沙一間海底撈內，疑與鄰桌發生爭執，和一名身材高挑的長髮女子大戰，兩人拳拳到肉，詎料被女子壓在地上連環掌摑，直至旁人拉開才停手。由於女方壓制男方的畫面與《水滸傳》中的「武松打虎」橋段太像，引起內地網民熱烈議論。

網傳當時一名據指為跨性別內地網紅「姜顏」身穿低胸上衣跟友人到長沙市湖南長沙一間海底撈用餐，遭鄰桌一名自稱「香港大律師」的陌生男子不停對湖南人有指涉性的侮辱詞句，無故拿起桌上的菜品就向鄰桌「姜顏」砸過去，「姜顏」怒不可遏顧不得身上穿著低胸上衣走光，衝去和對方扭打，「姜顏」身高有優勢，很快將「香港大律師」壓在地上，男方雖無手軟，惟對方出手快狠準，扯著他頭髮暴打，又將他壓在地上連環掌摑，直至「姜顏」的友人將她立即拉開才停手。

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自稱「香港大律師」的陌生男子。(微博) 「姜顏」將男子壓在地上連環掌摑。(微博) 男方雖無手軟，惟對方出手快狠準。(微博) 「姜顏」身高有優勢，扯著男子頭髮暴打。(微博) 「姜顏」身高有優勢，扯著男子頭髮暴打。(微博)

內地網民戲謔完美詮釋「武松打虎」

「姜顏」事後在網上講述事件，指該名男子不停批評湖南人很窮等充滿歧視性的字眼，因此她忍無可認才動手。事件在網路上發酵後，獲得大批湖南人支持，還說當時「姜顏」完美詮釋了現代版的「武松打虎」。有報道指，「姜顏」外表是女性，過去一年內似乎有做過變性手術，她其後表示：「我就算變成女人，只要國家需要我，我也可以立馬出現」。

警告：影片內容涉及暴力及曝露

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