湖南滑翔傘教練與遊客同墮斃　疑機械故障肇禍

湖南省衡陽市1日傳出滑翔傘在飛翔過程中，意外墜落的死亡事故，造成一名女大生與一名男性滑翔傘教練身亡。

根據《揚子晚報》等內媒報道，有網友1日晚間發文稱，有遊客乘坐滑翔傘時發生意外，墜落到衡陽南嶽區南嶽鎮的一條村落，情況兇多吉少。

滑翔傘並非景區內項目

綜合官方與當地知情人士的說法，出事的滑翔傘掉在了衡山景區外的水簾洞。事發時，滑翔傘上有一名遊客與一名教練共兩人，分別為來自湖北的女大生以及一名具有相關滑翔傘資格的衡陽當地男子。女大生當場死亡，教練送醫搶救無效身亡。

對此，衡山景區的工作人員稱，該滑翔傘項目並非景區內項目，事發地也不在景區內，具體情況不清楚。據悉，南嶽鎮境內有兩個滑翔傘基地。其中一家基地在接到媒體的電話詢問時稱，「不做了」，拒絕透露事故相關情況，另一家基地對外電話則一直無人接聽。