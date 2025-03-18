湖南男殺人逃亡遭通緝28年　現身跟同鄉學煮餸3小時即落網

內地一名潛逃28年的命案疑犯日前在湖南永州落網。據悉，當地警方接獲線報，得知該名通緝犯正跟隨同鄉友人學習菜品製作，趁其出現在餐館時，火速出擊將其逮捕，用時僅短短3小時。
警方發現疑犯在餐館學做菜
據《紅網》、《央視新聞》報道，1996年12月6日晚，疑犯王某夥同他人攜帶兇器在外市將劉某超殺死，將劉某民、張某致傷後逃離現場。
3月4日17時許，永州市公安局接到上級公安機關核查指令，稱在逃疑犯王某近期在永州市中心城區有活動軌跡，市局刑偵支隊迅速抽調精幹員警組建專班，警方通過深度研判和大量比對，發現疑犯極有可能藏匿在冷水灘轄區。
在發現線索後，當地警方通過進一步資訊研判和走訪摸排，最終確定疑犯同鄉友人在冷水灘區通化街經營一家餐館，而疑犯王某目前正跟隨老鄉學習菜品製作。
疑犯：早就知道這一天會到來
隨後警員進入該餐館假扮消費者選購菜品，同時仔細觀察現場，發現疑犯王某當下不在店內，於是轉換思路，圍繞餐館及周邊車輛開展排查工作，通過及時調取周邊監視器畫面，很快發現一名身材與疑犯高度符合的男子，駕駛摩托車從附近駛離。同時，警員一方面繼續在附近蹲守排查車輛行人，另一方面通過閉路電視影片接力偵查。
當日20時許，警員再次發現疑犯出現在店內，火速出擊一舉將其逮捕，並確認該男子正是疑犯王某。王某起初有些驚訝，但當警員出示警官證後，他說自己早就知道這一天遲早會到來，不該年輕時那麼衝動。
目前，命案逃犯王某已依法移交當地公安機關。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章