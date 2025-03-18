湖南男殺人逃亡遭通緝28年 現身跟同鄉學煮餸3小時即落網（圖／央視新聞）

內地一名潛逃28年的命案疑犯日前在湖南永州落網。據悉，當地警方接獲線報，得知該名通緝犯正跟隨同鄉友人學習菜品製作，趁其出現在餐館時，火速出擊將其逮捕，用時僅短短3小時。

警方發現疑犯在餐館學 做菜

據《紅網》、《央視新聞》報道，1996年12月6日晚，疑犯王某夥同他人攜帶兇器在外市將劉某超殺死，將劉某民、張某致傷後逃離現場。

3月4日17時許，永州市公安局接到上級公安機關核查指令，稱在逃疑犯王某近期在永州市中心城區有活動軌跡，市局刑偵支隊迅速抽調精幹員警組建專班，警方通過深度研判和大量比對，發現疑犯極有可能藏匿在冷水灘轄區。

在發現線索後，當地警方通過進一步資訊研判和走訪摸排，最終確定疑犯同鄉友人在冷水灘區通化街經營一家餐館，而疑犯王某目前正跟隨老鄉學習菜品製作。