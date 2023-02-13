湖南男為愛盲目付出138萬 驚揭網戀「女友」是昔日獄友

網戀騙案總是特別多，湖南一名姓張男子早前因觸犯買賣國家機關證件罪被關押在看守所，結識到因詐騙罪而一同關押的姓馬男子，很快就與對方稱兄道弟，出獄後還獲馬男妻子介紹結識女友。不過，張男與女友拍拖一年多都只是「網戀」，未見過女友真身，還本著「女友就是要寵著」的心態任女友予取予求，先後轉帳多達138萬元(人民幣，下同)，直到家人發現兒子拍拖使費巨大，上馬家質問，才揭發「女友」真身原來就是「獄友」！
事主自爆家底 遭獄友覬覦
最高人民檢察院《檢察日報》報道，性格耿直的張男2019年7月被送入看守所，結識到馬男後，很快就將自己的家底和盤托出。馬男見張男單身、家中經濟條件好、有錢又大方，就有心接近，兩人很快成為推心置腹的好兄弟，還互相加了微信，約定之後再見面。
馬男隨後被判緩刑，張男則入獄，至2020年11月刑滿出獄。緩刑期間，馬男對張男的錢財念念不忘，於是待張男一出獄就用微信聯絡，聲稱「我是你馬哥的妻子，你叫我唐姐就行。我有個閨密還是單身，想介紹你倆認識」。
獄友一人分飾多角騙取事主錢財
馬男虛構出來的「閨密」姓黃，在湘潭市醫院做護士。張男見「馬大嫂」傳來多張「黃女」的美照，落力做媒人，深感沒有識錯馬男這個兄弟，並與黃女在微信上聊得很投契。然而，自相識第四天起，黃女就要求張男幫忙找卡數、買手袋、裝修等，每次「借」數千至數萬元不等。張男一度懷疑黃女行騙，但「馬大嫂」力證黃女生活不易，打消了張男的疑慮。一個月後，黃女的父親更主動添加張男為好友，大讚張男懂事、得體，又感謝張男對黃女的照顧。
事主認為「女友就是要寵著」 不惜大灑金錢
相識兩個月後，張男已為黃女花費數十萬元，但也正式與黃女成為「情侶」。張男認為，能抱得美人歸，這些投入都值得，「她這個年紀是任性傲嬌的時候，女朋友就是要寵著」，於是繼續應黃女要求轉帳，包括做代購生意、母親住院、父親做判頭需要墊資、弟弟騎車撞到人要賠償、要在閨密面前炫耀男友轉帳等。與此同時，張男不滿足於只獲黃女傳送照片和語音，多次要求視像通話，但黃女都以鏡頭損壞、出差等理由拒絕；每當提出見面、約會，黃女都出現母親生病、外婆去世等突發情況。
獄友終因詐騙罪被判囚14年6個月
2021年底，張男父親發現兒子拍拖使費多達138萬多元，遂前往黃家與馬家核實情況，結果得知馬男並無妻子，黃女亦查無此人，所謂馬大嫂、黃女及黃女父親，都是馬男用不同微信帳號假扮。馬男家人見東窗事發，去年初與張男簽訂協議，承諾盡快還錢，但馬男仍繼續在外行騙。去年3至7月間，馬男以放貸收息為由騙取他人3.4萬元；以朋友買手機為由騙取某手機店9部iPhone；多次從租車行租車，冒充車主將車輛抵押、轉賣至二手車行，共騙得38萬多元。
張男最終報警。馬男去年8月被捕，近日被湘潭縣法院以詐騙罪判監14年6個月。