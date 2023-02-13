湖南男為愛盲目付出138萬 驚揭網戀「女友」是昔日獄友

網戀騙案總是特別多，湖南一名姓張男子早前因觸犯買賣國家機關證件罪被關押在看守所，結識到因詐騙罪而一同關押的姓馬男子，很快就與對方稱兄道弟，出獄後還獲馬男妻子介紹結識女友。不過，張男與女友拍拖一年多都只是「網戀」，未見過女友真身，還本著「女友就是要寵著」的心態任女友予取予求，先後轉帳多達138萬元(人民幣，下同)，直到家人發現兒子拍拖使費巨大，上馬家質問，才揭發「女友」真身原來就是「獄友」！

事主自爆家底 遭獄友覬覦

最高人民檢察院《檢察日報》報道，性格耿直的張男2019年7月被送入看守所，結識到馬男後，很快就將自己的家底和盤托出。馬男見張男單身、家中經濟條件好、有錢又大方，就有心接近，兩人很快成為推心置腹的好兄弟，還互相加了微信，約定之後再見面。

馬男隨後被判緩刑，張男則入獄，至2020年11月刑滿出獄。緩刑期間，馬男對張男的錢財念念不忘，於是待張男一出獄就用微信聯絡，聲稱「我是你馬哥的妻子，你叫我唐姐就行。我有個閨密還是單身，想介紹你倆認識」。