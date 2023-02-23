湖南男路邊製「溫泉全餐」 溫泉水淥麵烚蛋做湯底 政府強調「很衛生」

一些溫泉景點會讓客人在滾燙泉水中烚蛋、花生、粟米等食物，但直接在溫泉水中淥麵，甚至用溫泉水做湯底又係咩玩法？

內地社交平台近日流傳一段短片，片中一名男子在路邊一處「水氹」淥麵，還放了一袋雞蛋和鵪鶉蛋落去烚，最後更舀起一勺水倒進碗中，混合調味品製成湯底，再倒入淥好的麵，並放上一隻雞蛋。

淥麵男：水溫高達攝氏98度 溫泉麵是我們地方特色

片中男子介紹，「水氹」是水溫高達攝氏98度的活溫泉水，溫泉煮麵「是我們(湖南)郴州(汝城縣)熱水鎮的特色」，而其所賣「產品」包括即食麵、全蛋麵和螺螄粉。

網民紛紛質疑這樣煮麵「不衛生」，稱「雞蛋好歹有殼，麵條就直接煮了吃，心真大」、「水那麼渾濁」、「不怕有人偷偷撒尿吐口水進去嗎」。不過，有網民表示，「這是我老家，溫泉水是活水，地熱溫泉，乾淨得很，放心那個村子的人都很長壽」。

政府人員：幾百年傳承 水中礦物質達標

熱水鎮政府工作人員也強調，「這些很衛生，他們幾百年都是傳承下來的，如果是真的水質有問題的話，他們也不可能拿自己的身體健康做實驗。你可以親看來看一下，不就知道了嗎？」

早前也有網民拍片指當地有人用溫泉水煮米粉，但另有正常湯底。當時鎮政府工作人員曾回應稱，溫泉水中的礦物質都經過鑑定，「它的礦物質都是達標的」，由於涉事溫泉坑位處景區，市政府已禁止當地居民在該區洗頭、洗菜。