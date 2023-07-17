湖南省政府辦公廳微信群組現情慾短訊　稱被病毒入侵：「穿絲襪等我」

一張微信聊天群組的截圖15日起在陸網瘋傳，一個名為「省政府辦公廳」的帳號，竟在公家單位的群組公然「聊色」，連發3則「穿絲襪等我」等內容露骨的訊息，事發後，維護廠商稱是因為群組遭到「病毒入侵」才會出現不雅訊息，引發網友熱議。

稱被病毒入侵 專家：可能性不大

根據網傳「湖南省直單位資產系統技術支持群」的聊天截圖顯示，晚上10時07分，一名稱「省政府辦公廳」的帳號連發3則訊息，「你老公出門了嗎」、「等下我去你家」、「穿絲襪等我」。隨後，名為「省審計廳趙某某」的帳號提醒表示，「發錯地方了吧？」綜合陸媒報道，湖南省行政事業單位資產管理訊息系統運行維護廠商為「北京久其軟件股份有限公司」。湖南分公司負責人徐先生稱，該微信群7月14日晚間因遭到病毒入侵，才會出現不雅訊息，目前已報警處理。

不過，對於「病毒入侵」的說法，多數網友持懷疑態度，認為這只是掩蓋真相的藉口，紛紛留言嘲諷「病毒也挺人性化喜歡黑絲襪」、「病毒成了背鍋俠（背黑鍋的人）」、「政府機關微信群如此容易受到病毒入侵？黑客（駭客）還能輕易冒充人員發布不雅信息？」《九派新聞》報道稱，一網路安全專家表示，網路病毒的形式一般為超鏈接，鏈接到色情網站或詐騙網站。製造的目的一般是牟利，很少是為了純粹的惡作劇目的，在該事件中製造病毒只為發布幾則文字訊息可能性不大，在邏輯上講不通。

16日，官方發布通告稱，15日上午，湖南省人民政府辦公廳下屬機關服務中心員工胡某報告稱其微信號被人盜用，分別於14日晚間10時於3個微信群發送了不雅訊息。目前，胡某已報警，公安部門正在調查。該廳將根據公安部門調查結果進行處理，並及時向社會公布。

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