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中國
2023-09-22 18:30:08

湖南老師打破學生頭骨腦漿流出　受害9歲女童甦醒後駁誤傷說法

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湖南老師打破學生頭骨腦漿流出　受害9歲女童甦醒後駁誤傷說法

湖南長沙一名9歲小四女童，上學期間，遭到40歲宋姓男老師以鋼化玻璃三角尺打碎頭骨，進行5小時開顱手術才撿回一命，宋男則辯稱是失手誤傷。近日女童脫離危險期，甦醒後她反駁誤傷的說法，強調老師是故意的。

三角尺嵌入頭部腦漿流出

綜合內媒報道，女童6日在教室寫作業時，突然被宋男用三角尺打在頭部左側，力道之重導致三角尺嵌入女童頭部，女童頭骨裂開。女童被打傷後，校方先把她帶至醫務室緊急包紮，但因有腦漿流出，再送往附近一個普通醫院，醫院建議傷口縫合。

直到院方表示縫合需家屬簽字時，校方才聯繫女童家長。在家長的堅持下，將女童轉至中南大學湘雅二醫院進行CT診斷後動手術。經過5個小時的開顱手術，才將被打碎的頭骨和異物取出。事後，宋男辯稱因為三角板反彈，本來要打女童身後的同學，因為沒掌握好距離，才會打錯人。

女童經過將近5個小時的手術後，碎裂的頭骨及異物順利從腦中取出。(微博) 女童經過將近5個小時的手術後，碎裂的頭骨及異物順利從腦中取出。(微博)

晚上做惡夢哭喊「別打我」

家屬表示，學校稱事發當天的監控錄像無法調取，並強調校方對於事發經過，仍然沒有給出明確的交代。

女童近日情況好轉，可以清醒描述事發經過，她告訴父親，老師是故意打她，當時有學生在課堂上吵，宋男先是掀了桌子，走到第3排座位，第一次女孩沒被打中，第2次直接打破腦袋，而非誤傷。

女童的父親表示，孩子一回憶被打就頭痛難受，晚上睡覺經常做惡夢，哭喊「別打我，別打我」。據了解，女童已於18日作傷勢鑑定，結果尚未出爐。而涉事老師因涉嫌故意傷害罪，被依法刑事拘留，案件仍在調查中。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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