湖南老師打破學生頭骨腦漿流出　受害9歲女童甦醒後駁誤傷說法

湖南長沙一名9歲小四女童，上學期間，遭到40歲宋姓男老師以鋼化玻璃三角尺打碎頭骨，進行5小時開顱手術才撿回一命，宋男則辯稱是失手誤傷。近日女童脫離危險期，甦醒後她反駁誤傷的說法，強調老師是故意的。

三角尺嵌入頭部腦漿流出

綜合內媒報道，女童6日在教室寫作業時，突然被宋男用三角尺打在頭部左側，力道之重導致三角尺嵌入女童頭部，女童頭骨裂開。女童被打傷後，校方先把她帶至醫務室緊急包紮，但因有腦漿流出，再送往附近一個普通醫院，醫院建議傷口縫合。

直到院方表示縫合需家屬簽字時，校方才聯繫女童家長。在家長的堅持下，將女童轉至中南大學湘雅二醫院進行CT診斷後動手術。經過5個小時的開顱手術，才將被打碎的頭骨和異物取出。事後，宋男辯稱因為三角板反彈，本來要打女童身後的同學，因為沒掌握好距離，才會打錯人。