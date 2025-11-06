湖南醫院副院長出軌眼科女副主任被停職 網傳17分鐘活春宮影片

近日，湖南省人民醫院副院長祖雄兵和眼科女副主任醫師曾琦被指存在不正當關係，並有不雅影片於社交平台流傳，據指兩名涉事醫生都已成婚有各自家庭。湖南省衛生健康委今日(6日)通報，稱網傳省人民醫院祖XX、曾X生活作風問題，經核查情況基本屬實，目前，已對涉事人員暫停職務進行調查，將依規依紀嚴肅處理。
疑似醫院值班室房間
內媒報道，50歲的湖南省人民醫院副院長祖雄兵和44歲的眼科副主任醫師曾琦被指存在不正當關係，10月底已有長達17分鐘的不雅影片傳出，疑似在醫院值班室的房間梳化「活春宮」，相貌和兩人相似，引發熱議。網傳稱兩人存在婚內出軌及權色交易嫌疑，指控包括以學術會議名義共同出差、女方破格晉升時由男方任評審副組長等。
祖雄兵現任湖南省人民醫院副院長，主持國家自然科學基金面上項目、國家重點研發計劃子課題，在期刊發表SCI論文47篇，曾獲湖南省科技進步獎三等獎等7項獎勵。曾琦現任湖南省人民醫院眼科副主任、眼科一病區主任，擅長複雜玻璃體視網膜手術、白內障及眼外傷治療，以第一作者或通訊作者發表SCI及核心期刊論文20多篇。
事件曝光後，湖南省人民醫院官方掛號平台顯示，祖雄兵與曾琦均「暫無號源」。院內人士透露，祖雄兵已停診約三周，復診時間未定；曾琦則被指「未來很長一段時間都不會恢復看診」。