湖南醫院副院長出軌眼科女副主任被停職 網傳17分鐘活春宮影片

湖南省人民醫院副院長祖雄兵和眼科女副主任醫師曾琦被指存在不正當關係，並有不雅影片於社交平台流傳

近日，湖南省人民醫院副院長祖雄兵和眼科女副主任醫師曾琦被指存在不正當關係，並有不雅影片於社交平台流傳，據指兩名涉事醫生都已成婚有各自家庭。湖南省衛生健康委今日(6日)通報，稱網傳省人民醫院祖XX、曾X生活作風問題，經核查情況基本屬實，目前，已對涉事人員暫停職務進行調查，將依規依紀嚴肅處理。

疑似醫院值班室房間

內媒報道，50歲的湖南省人民醫院副院長祖雄兵和44歲的眼科副主任醫師曾琦被指存在不正當關係，10月底已有長達17分鐘的不雅影片傳出，疑似在醫院值班室的房間梳化「活春宮」，相貌和兩人相似，引發熱議。網傳稱兩人存在婚內出軌及權色交易嫌疑，指控包括以學術會議名義共同出差、女方破格晉升時由男方任評審副組長等。