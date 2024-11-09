湖南食客點常溫啤酒被斥吃不了就滾　斬死食肆老闆等3人

湖南省長沙市一家燒烤店驚傳3人被砍死，有消息指是顧客與老闆為冰啤酒發生口角，這名顧客要不冰啤酒，卻被老闆斥罵：「你吃得就吃，吃不了就滾。」顧客結帳後越想越氣，憤而折回去行兇，但詳情仍待警方釐清。

「你吃得就吃，吃不了就滾」

《極目新聞》報道，這起事件發生在7日凌晨約4時，地點是當地裕園社區內的一個燒烤店，疑似是顧客與老闆發生口角，憤而行兇造成3人死亡，疑犯目前已被警方逮捕。報道引述邱姓居民證實，他路過事發地附近，看到警戒線拉起，而另一名居民說，社區內有一個很大的夜市，事發地點在一個燒烤店附近，但至於為何行兇他並不清楚。

有網友透露，事件起因疑似有顧客要不冰的啤酒，卻被老闆斥罵：「你吃得就吃，吃不了就滾。」另外網傳消息又指，顧客與老闆一夥人有肢體衝突，顧客不敵離去。