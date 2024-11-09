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中國
2024-11-09 09:45:00

湖南食客點常溫啤酒被斥吃不了就滾　斬死食肆老闆等3人

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湖南食客點常溫啤酒被斥吃不了就滾　斬死食肆老闆等3人

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湖南省長沙市一家燒烤店驚傳3人被砍死，有消息指是顧客與老闆為冰啤酒發生口角，這名顧客要不冰啤酒，卻被老闆斥罵：「你吃得就吃，吃不了就滾。」顧客結帳後越想越氣，憤而折回去行兇，但詳情仍待警方釐清。

「你吃得就吃，吃不了就滾」

《極目新聞》報道，這起事件發生在7日凌晨約4時，地點是當地裕園社區內的一個燒烤店，疑似是顧客與老闆發生口角，憤而行兇造成3人死亡，疑犯目前已被警方逮捕。報道引述邱姓居民證實，他路過事發地附近，看到警戒線拉起，而另一名居民說，社區內有一個很大的夜市，事發地點在一個燒烤店附近，但至於為何行兇他並不清楚。

有網友透露，事件起因疑似有顧客要不冰的啤酒，卻被老闆斥罵：「你吃得就吃，吃不了就滾。」另外網傳消息又指，顧客與老闆一夥人有肢體衝突，顧客不敵離去。

作案後呆坐在店裏

顧客結帳返家後越想越氣，於是又折返回去拿刀行兇，先砍死老闆，又砍死廚房師傅等人，共3人被害。

這名網友說，疑犯作案後呆坐在店裏，一直到早上6時才去警局自首。事件曝光後，有網友感嘆只因一言不合就釀成大禍，實在不值得：「遇到這種情況，你就當做被狗吠了，當給狗道個歉，轉身就走！」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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