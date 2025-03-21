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中國
2025-03-21 14:45:39

湖南餐廳推10元50串「麻辣竹籤」　每日賣上百份爆紅

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麻辣竹籤

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近日，湖南省邵陽的一家串燒餐廳推出創意菜式「麻辣竹籤」，竹籤上沒有食材，僅撒上蔥和調味料，平均每串售價0.2元人民幣（約0.21港元），意外爆紅，尤其受到女顧客的青睞，每日最高能賣上百份。

怎麼吃也吃不胖

據內媒「錢江視頻」20日報道，這家串燒餐廳最近推出的創意菜式「麻辣竹籤每份50串，定價10元人民幣（約10.7港元），竹籤上幾乎空無一物，僅有蔥、辣椒、胡椒等調味料。網傳影片顯示，該店老闆親自示範品嘗「麻辣竹籤」的方式：拿起竹籤後，從右往左將上面的調味料抿入口中。

據內媒「極目新聞」20日報道，該「菜式」的主創馬先生表示，他看到許多愛美的女士喜歡吃宵夜，為了維持身材又不敢多吃，於是突發奇想推出了怎麼吃也吃不胖的「麻辣竹籤」，並強調竹籤都是單次使用的，主要是用它吸引人氣。

特別受女性青睞

老闆在接受採訪時透露，這道「菜」的成本加上竹籤也就五六元人民幣（約5.4至6.4元港元），一經推出便迅速走紅，特別是受到女性顧客的青睞，一天能賣幾十份甚至上百份，最近生意比以前更好。

這一新聞引發網民熱議：「太離譜」；「噱頭而已」；「吃這些調味料不健康」。還有人指出這樣食用有危險：「扎嘴了就知道了，竹子很容易起毛刺。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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解辣食物推介（am730製圖）

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