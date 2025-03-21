湖南餐廳推10元50串「麻辣竹籤」　每日賣上百份爆紅

近日，湖南省邵陽的一家串燒餐廳推出創意菜式「麻辣竹籤」 ，竹籤上沒有食材，僅撒上蔥和調味料，平均每串售價0.2元人民幣（約0.21港元），意外爆紅，尤其受到女顧客的青睞，每日最高能賣上百份。

怎麼吃也吃不胖

據內媒「 錢江視頻」20日 報道，這家串燒餐廳最近 推出的創意菜式「 麻辣竹籤 」 每份50串，定價10元人民幣（約10.7港元），竹籤上幾乎空無一物，僅有蔥、辣椒、胡椒等調味料。 網傳影片顯示，該店老闆親自示範品嘗「麻辣竹籤」 的方式：拿起竹籤後，從右往左將上面的調味料抿入口中。

據內媒「 極目新聞」20日 報道， 該「菜式」的主創馬先生表示，他看到許多愛美的女士喜歡吃宵夜 ，為了維持身材又不敢多吃，於是突發奇想推出了怎麼吃也吃不胖的「麻辣竹籤」 ，並強調竹籤都是單次使用的，主要是用它吸引人氣。