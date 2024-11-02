湖南13歲女遭誘拐賣淫3個月　嫖客包括3名地方官

湖南省新化縣傳出令人髮指的案件，一名年僅13歲的女童自去年起遭人誘拐賣淫，與她發生關係的人數高達14人，其中包括鄉人大副主席等3名地方官員，事發後女童父母痛苦不已，買春客皆遭判刑。

《澎湃新聞網》報道，這名13歲女童李曉霞（化名），自去年4月起至7月期間，共與14人發生性關係，其中包括8名成年人與6名未成年人。

「我真的很想動手！」

李曉霞的父親泣訴，當時正值暑假。他到女兒房間查看，發現女兒不見了，於是立刻出門尋找，但找了兩天都沒找到，李母於是報警。未料失聯第三天下午，李曉霞透社交平台聯繫媽媽，稱在同學家中，但李父趕往同學家，也沒看到女兒，同學才透露，李曉霞在一處旅館裏。

李父隨即聯繫警方前往查看，竟赫然發現女兒和一名男子在房間內，李父氣憤表示，當下非常想痛毆男子：「我真的很想動手！」