湖南22歲男推「網上代鬧」服務　每宗收100元標榜「罵不贏不要錢」

記者李宗芳／綜合報道

代購、代駕、代跑腿，但你聽過「代罵」嗎？湖南一名年輕男子把「罵人」當做生意，在網上替他人提供罵人服務，還號稱「專業代罵，罵不贏不要錢」，每單收費100元人民幣（約108港元），從去年10月至今獲利近1萬人民幣（約1.08萬港元）。

至今獲利近1萬人民幣

據《海報新聞》報道，今年8月初，網警在互聯網某平台內發現多條提供「代罵」服務的留言，長沙市公安局雨花分局網安大隊立即開展調查，發現該發布留言網民真實身份為現年22歲的李姓男子，8日將李男拘捕歸案。

經詢問調查，李男對其在網上辱駡他人的違法事實供認不諱。據李男交代，他先在各大互聯網平台發布「代罵」廣告，留下自己的聯繫方式，顧客聯繫上他後向其提供目標人物的社交平台帳號，隨後他再去帳號下留言進行辱駡或加對方為好友後進行私訊攻擊，罵人全過程會截圖發送給顧客，一單標價100元人民幣，一般一天即可完單。