湖南25歲研究生被指偷外賣食中毒亡　室友涉案被捕

內地網上流傳湖南湘潭大學有學生因偷外賣被毒死，對此校方回應確有學生死亡，但「不存在被投毒」情況，警方則證實一張姓研究生多重器官衰竭死亡，其同寢室友涉有重嫌。

據《大風新聞》報道，近日網傳湖南省湘潭大學發生一宗投毒案，該校琴湖學生公寓內有人經常丟失外賣，一學生便向外賣內放入「秋水仙堿」，導致偷外賣的學生中毒身亡，引發網友關切。

死者姊：追究造謠者責任

19日下午，疑似受害者姐姐登錄弟弟微信闢謠：「我的弟弟因急性中毒己於2024年4月13日下午13時07分10秒，在長沙湘雅重症監護室離世。警方已經介入，目前案件正在偵破階段。我看到網上的一些謠言，令人痛心，製造偷外賣謠言的人也將會被追究法律責任。」

對此，湘潭大學工作人員回應《中國新聞周刊》，表示該校確有學生死亡，「這個學生不存在被投毒的情況」，警方已經介入，死因仍在調查，身分資訊及死因將在調查清楚後發布聲明。