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2024-04-21 10:45:16

湖南25歲研究生被指偷外賣食中毒亡　室友涉案被捕

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湖南25歲研究生被指偷外賣食中毒亡　室友涉案被捕

內地網上流傳湖南湘潭大學有學生因偷外賣被毒死，對此校方回應確有學生死亡，但「不存在被投毒」情況，警方則證實一張姓研究生多重器官衰竭死亡，其同寢室友涉有重嫌。

據《大風新聞》報道，近日網傳湖南省湘潭大學發生一宗投毒案，該校琴湖學生公寓內有人經常丟失外賣，一學生便向外賣內放入「秋水仙堿」，導致偷外賣的學生中毒身亡，引發網友關切。

死者姊：追究造謠者責任

19日下午，疑似受害者姐姐登錄弟弟微信闢謠：「我的弟弟因急性中毒己於2024年4月13日下午13時07分10秒，在長沙湘雅重症監護室離世。警方已經介入，目前案件正在偵破階段。我看到網上的一些謠言，令人痛心，製造偷外賣謠言的人也將會被追究法律責任。」

對此，湘潭大學工作人員回應《中國新聞周刊》，表示該校確有學生死亡，「這個學生不存在被投毒的情況」，警方已經介入，死因仍在調查，身分資訊及死因將在調查清楚後發布聲明。

當地警方證實張姓研究生多重器官衰竭亡，同寢室友涉重嫌。（圖／翻攝微博）

因多重器官衰竭死亡

湘潭市公安局雨湖分局20日凌晨通報，稱2024年4月12日15時41分接群眾電話報警，湘潭大學在讀研究生張某某（男，25歲）疑似被人投毒。接警後，立即開展調查工作。

經查，4月7日，張某某因身體不適到醫院就醫。4月13日，張某某經多方搶救無效，因多重器官衰竭死亡。公安機關偵查發現，與張某某在校同寢室的周某某（男，27歲）有重大作案嫌疑。目前，犯罪嫌疑人周某某已依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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