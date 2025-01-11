湖南26歲女分享漸凍症生活　一年間容貌判若兩人

湖南懷化一名26歲年輕女子，一年前被確診漸凍症，她開始在社交平台上紀錄自己對抗病魔過程，隨着吞咽越來越困難，容貌長相也發生巨變，判若兩人。

本以為是肩周炎

綜合《極目新聞》、《九派新聞》報道，1998年出生的小陳（化名）長期臥床，肌肉萎縮，身高160厘米的她，體重只有35公斤，2023年12月，一場甲型流感過後，胳膊抬起來很吃力，本以為是肩周炎，直到生活不能自理，才去醫院檢查，這才發現得了運動神經元病（Motor Neuron Disease，簡稱MND ），俗稱「漸凍症」。

病程發展改變了小陳的容貌，嘴巴歪斜，眼睛一大一小，臉頰上的肉也凹陷下去，確診後對死亡的恐懼加上身體不能動彈，讓她非常絕望，一度想要輕生。於是小陳開始在社交平台上，分享罹患漸凍症後的日常生活，也逐漸學會面對死亡：「我現在完全有勇氣了」。