湖南3男水中輪流托高孕婦3小時直至獲救　救援員：他們很偉大(有片)

近日湖南岳陽平江縣遭遇自有氣象記錄以來持續時間最長、強度最大、雨量最多的汛情，多地受災嚴重。救援中，有3男子在2.5米深的洪水中接力托舉孕婦，堅持3小時直至被救，人性光睴令救援人員亦動容。

綜合《九派新聞》等內地媒體報道，近日湖南平江縣遭遇最強汛情。7月1日，岳陽市藍天救援隊轉運救援多人，加入救援隊10年的資深隊員劉軍講述期間令他動容的一次救援經歷。當日劉軍與隊友進入了岳陽市平江縣老城區救援現場，看見3名男子在洶湧洪水中一手扯著床單，一手托舉著一名女士，其中一名男士不住呼喊「救我老婆，救我老婆」。原來這3男1女其中是一對夫妻，那女士已懷孕3、4個月，當日逛街突然遇上洪鋒被沖到這裡，那3個男士一直用身體擋在她前面保護她，已經堅持了3個小時。劉軍說留意到那孕婦臉色已蒼白，他立即跳入水，詎料水深淹過他的頭頂。劉軍說：「我開始以為他們是站在水裡，跳下去我才知道這個水深有2、3米，都沒踩到底。如果再晚來幾分鐘，他們就可能支撐不住了。」