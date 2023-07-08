湖南7旬翁見義勇為阻男子虐打女孩　慘遭亂捅10刀氣絕亡　殺機竟為惱羞成怒

女孩遭濺濕身有微言 疑犯惱羞成怒

內地媒體《頂端新聞》報道，老翁的女兒表示，她從村民口中得知，事發時間是6月22日端午節，當天老翁外出買藥回家的路上，目睹了疑犯曾某正在虐打一名女子，曾某騎着電單車把女孩撞倒，並且拿持刀往女孩臉上猛刺，老翁便大聲喝斥制止。

老翁被曾某以刀刺傷腹部後逃到附近一間屋內，後者窮追不捨，老翁先後被捅了10多刀，心臟主動脈、肺部、右腰都被捅穿，最終不幸身亡。曾某隨後被警方逮捕，據了解，曾某對女孩施暴的起因是因為其騎電單車經過時，濺了女孩與同學一身水，曾某被對方說了兩句後惱羞成怒才會動手。