溫州私人影院暗中賣淫 「陪睇女」790元任摸舌吻玩手撕絲襪

內媒《大皖新聞》記者「放蛇」調查發現，這些影院表面掛「私人影院」招牌，實則在網上招攬預約生意，並設「暗室」避免查處。當來到現場，可付費接受年輕貌美穿着暴露的「陪睇女」服務。

記者暗訪前往包廂期間，可見兩名年輕女子穿着暴露，工作人員更稱「女孩都玩得開的，若對套餐中服務有一項拒絕的，立即給你們換女孩，而且身材都很棒」。

後來，記者又在某平台找到另一家私人影院，價格從496元至795元不等，套餐名稱如「溫情陪伴」等暗示性描述。工作人員要求先加微信後再溝通，並發來「戀愛體驗」的服務內容。當記者抵達時，發現該影院與自住房無異，沒有任何招牌。進入後，接待男子介紹598元套餐包括摸胸和親吻。

三影院涉賣淫被立案

暗訪結束後，溫州市公安局接到報警，迅速趕到現場，但到達後僅剩一名接待男子，其餘人員已經逃逸。記者隨後又報警，警方再次抵達另一家影院，發現包廂內的女子也已不見，僅有兩女被控制。後來，在調查過程中，警方發現現場隱藏暗門，裏面有十多名衣著暴露的女子及數名男子，沙發上還有數條絲襪和制服。最終，警方對此事件展開深入調查，並對三家影院進行了突擊檢查，初步判定這些場所涉嫌賣淫行為。

